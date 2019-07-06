Недалеко от Туапсе перевернулся прогулочный катер, двое погибли. На борту было почти в пять раз больше людей, чем положено

В Краснодарском крае 5 июля в Черном море на расстоянии 100 метров от берега перевернулся прогулочный катамаран «Атолл», из-за чего погибли две женщины, сообщает Следственный комитет. Это случилось в поселке Джубга недалеко от Туапсе. Большую часть людей на берег доставили спасатели, еще несколько человек подобрали проходящие суда. Погибли жительница Мордовии 1977 года рождения и жительница Белгорода 1985 года рождения. По информации издания «Кубанские новости», они скончались на берегу, где медики пытались их реанимировать.

На борту судна «Атолл» в момент происшествия находились 55 человек, в том числе от 12 до 15 детей. При этом, как заявили в СК и в компании, разработавшей судно, катамаран рассчитан на перевозку только 12 человек: десяти пассажиров и двух членов экипажа (максимум — до 20 человек). В качестве основной версии происшествия рассматривается перегруз прогулочного катамарана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя южного транспортного прокурора Валерия Козлова. Анонимный источник «Интерфакса» сообщил, что крушение потерпело маломерное судно, которое, вероятно, переделали, чтобы повысить вместимость.

Капитан судна «Атолл» пытался скрыться после случившегося, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на полицию. В итоге его удалось задержать — это житель Краснодарского края 1963 года рождения. В транспортной прокуратуре сообщили, что у человека, управлявшего судном, не было лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом. СК собирается ходатайствовать перед судом о его аресте. Также задержан владелец катамарана, житель Ставропольского края. Известно, что он занимался прокатом плавсредств не менее трех лет. Следователи допрашивают владельца судна.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. За это предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Прокуратура, в свою очередь, возбудила административные дела по факту того, что людей на катамаране перевозили без регистрации ИП и без лицензии на перевозку.

Александр Бакланов