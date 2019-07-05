Бывший министр рыболовства Норвегии получил пять лет тюрьмы. Он принуждал мигрантов к сексу в обмен на обещание предоставить убежище

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В Норвегии суд приговорил к пяти годам лишения свободы одного из самых известных политиков страны, бывшего министра рыболовства и губернатора фюльке (провинции) Тромс Свейна Людвигсена за принуждение к сексу мигрантов, просивших убежища в стране.

Материалы дела касаются событий, происходивших с 2011 по 2017 год. В суде выступили три жертвы Людвигсена, мужчины из стран Азии и Африки в возрасте 20-30 лет. Один из них сказал, что на момент встречи с политиком ему было 17 лет. У другого потерпевшего было умственное расстройство.

Как установил суд, Людвигсен убедил своих жертв, что будучи губернатором он может либо депортировать их, либо обеспечить им постоянное проживание в Норвегии в зависимости от их согласия или отказа вступить с ним в сексуальную связь.

Людвигсен останется на свободе до завершения процесса апелляции — на это уйдет несколько месяцев. Он должен будет выплатить компенсацию своим жертвам на общую сумму 743 тысячи норвежских крон (примерно 5,5 миллиона рублей).