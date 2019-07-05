Бывший министр рыболовства Норвегии получил пять лет тюрьмы. Он принуждал мигрантов к сексу в обмен на обещание предоставить убежище
В Норвегии суд приговорил к пяти годам лишения свободы одного из самых известных политиков страны, бывшего министра рыболовства и губернатора фюльке (провинции) Тромс Свейна Людвигсена за принуждение к сексу мигрантов, просивших убежища в стране.
Материалы дела касаются событий, происходивших с 2011 по 2017 год. В суде выступили три жертвы Людвигсена, мужчины из стран Азии и Африки в возрасте 20-30 лет. Один из них сказал, что на момент встречи с политиком ему было 17 лет. У другого потерпевшего было умственное расстройство.
Как установил суд, Людвигсен убедил своих жертв, что будучи губернатором он может либо депортировать их, либо обеспечить им постоянное проживание в Норвегии в зависимости от их согласия или отказа вступить с ним в сексуальную связь.
Людвигсен останется на свободе до завершения процесса апелляции — на это уйдет несколько месяцев. Он должен будет выплатить компенсацию своим жертвам на общую сумму 743 тысячи норвежских крон (примерно 5,5 миллиона рублей).
Правозащитные организации заявили, что злоупотребления, выявленные на суде, представляют собой экстремальный пример более обширной проблемы плохого обращения с мигрантами в Норвегии - стране, которая позиционирует себя как мировой лидер в области соблюдения прав человека.