Российский офицер провел месяц в афганском плену. Для его освобождения провели спецоперацию

Сотрудники афганских служб безопасности в Герате. Январь 2019 года imago / Xinhua / Scanpix / LETA

Российский поисковик, член межведомственной комиссии по военнопленным, полковник в отставке Александр Лаврентьев провел месяц в плену в Афганистане. Об этом стало известно из рассказа друзей офицера, который приводит РБК.

26 марта Лаврентьев прилетел в экспедицию в провинцию Герат на поиск и опознание останков советских солдат, пропавших без вести во время войны в Афганистане 1979–1989 годов. По пути из аэропорта россиянина захватили в заложники по наводке встречавшего его афганского помощника. Предположительно, это были талибы. Через три дня в посольство России в Кабуле явился переводчик Лаврентьева, который передал от похитителей требование о выкупе.

По словам самого Лаврентьева, в плену его заставляли ходить по камням без обуви, чтобы он травмировал ноги и не смог убежать. Также преступники дважды инсценировали его расстрел.

22 апреля пленника освободили. Для этого была проведена спецоперация, подготовленная российским МИДом и Главным управлением национальной безопасности Афганистана. Источник РБК, близкий к силовым структурам страны, рассказал, что выкуп за россиянина платить не стали. Вместо этого афганские спецслужбы захватили нескольких талибов, которых затем обменяли на Лаврентьева.

30 апреля Лаврентьев вернулся в Москву. Там ему сделали успешную операцию на глазу, поврежденном во время плена. По словам россиянина, раны на ногах также заживают, и сейчас он уже может ходить «в кроссовках с толстыми носками».

Пересказал Александр Филимонов