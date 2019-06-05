«В Россию вернулась цензура. Так продолжать нельзя» Журналисты екатеринбургского сайта 66.ru устроили «похороны свободы»

Редакция уральского издания 66.ru совместно с уличным художником Ромой Ink провела символическую акцию похорон свободы в знак протеста против цензуры в России — три ночи подряд на улицах Екатеринбурга появлялись нарисованные надгробные плиты.

3 июня в сквере около Драмтеатра, где проходили против строительства храма святой Екатерины, появилось надгробье свободе собраний (1993-2012). Первая дата — принятие Конституции РФ, гарантирующей свободы граждан и запрещающей цензуру. Вторая дата — год принятия поправок, ограничивающих свободы публичного протеста. К полудню граффити смыли коммунальщики.

На следующий день рядом с Храмом-на-Крови появилась плита свободе вероисповедания (1993-2013). Дата «смерти» — принятие закона об оскорблении чувств верующих.

Третья из серии работ художника — плита свободе слова (1993 -2019) — была нарисована 5 июня рядом с Домом журналиста. Вторая дата совпадает с принятием законов о фейк-ньюс и оскорблении власти.

Художник Рома Ink назвал акцию «кладбищем наших надежд и свобод». «Вспомните Оруэлла и Хаксли. Нас медленно, но верно ведут обратно к 1861 году. И я очень надеюсь на вас, люди нашего города и нашей страны, что поводки, на которых нас ведут в прошлое под предлогами светлого будущего, лопнут под натиском коллективного сознания и социальной справедливости», — заявил он.

Журналисты 66.ru опубликовали манифест, объясняющий смысл их акции:

В Россию вернулась цензура. Власть вводила ее медленно и по кускам. И каждый раз находила поводы. Забота о детях. Борьба за демографию. Патриотизм. Защита чувств верующих. Госбезопасность. Все эти правильные и полезные лозунги отняли у нас свободу собраний, свободу слова, свободу вероисповедания и, в конечном итоге, свободу высказывать свое мнение. И так продолжать нельзя…

Власть! Перекрывая вентили один за другим, ты не сокращаешь поток. Просто перестаешь его замечать, а значит — контролировать ситуацию. Если цензура будет нарастать дальше, ты не сможешь понять, что вообще происходит. И это опасно.

Мы, нижеподписавшиеся граждане России, не хотим разрушать свою страну, нам не платит Госдеп и у нас нет задачи устраивать кровавые революции. Мы нормальные. С нами можно говорить и договариваться. Но для этого нас надо слышать.

Письмо подписано генеральным директором, главным редактором и всей редакцией издания 66.ru.