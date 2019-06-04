Полиция арестовывает президента клуба «Уэска» Агустина Ласаосу, 28 мая 2019 года Javier Blasco / EPA / Scanpix / LETA

В конце мая в Испании стало известно о расследовании, которое полиция проводит в отношении группы футболистов и менеджеров по подозрению в организации договорных матчей. Спустя неделю в деле появились новые подробности: издание El Mundo опубликовало расшифровку телефонного разговора одного из предполагаемых преступников. Он обсуждал со своим другом договорной характер матча последнего тура чемпионата Испании, в котором определялся обладатель путевки в Лигу чемпионов.

28 мая сразу в нескольких городах Испании прошли аресты: полицейские задержали около десятка человек, среди которых были бывшие и действующие футболисты, а также президент клуба «Уэска», вылетевшего из по итогам сезона, и другие функционеры. Через несколько дней их отпустили на свободу под залог.

Под подозрение, заявили в полиции, попали более 20 матчей. Преступники договаривались с капитанами и другими влиятельными игроками команд о нужном результате, после чего делали ставки в букмекерских конторах. Часть полученной прибыли отдавали футболистам, обеспечившим необходимый результат.

По данным полиции, преступную группу возглавлял бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Испании . Расследование продолжалось более года: его начали в мае 2018 года, когда руководство Ла Лиги обратилось в правоохранительные органы из-за подозрительного матча.

Рауль Браво SALAS / EPA / Scanpix / LETA

3 июня издание El Mundo опубликовало расшифровку телефонного разговора одного из предполагаемых членов группировки, бывшего футболиста Карлоса Аранды, с неизвестным собеседником. Аранда обсуждал матч последнего тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Валенсией». Для «Вальядолида» игра не имела турнирного значения, в то время как «Валенсии» была необходима победа, чтобы обеспечить себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В разговоре Аранда сказал своему собеседнику, что «купил семь футболистов» «Вальядолида» и что «Валенсия» выиграет и первый тайм, и весь матч. «Ставь 10 тысяч евро и ты получишь 20 тысяч», — говорил Аранда. Как пишет El Mundo, посредником между ним и футболистами, участвовавшими в матче, был капитан «Вальядолида» Борха Фернандес; за свои услуги он попросил 50 тысяч евро.

Матч, состоявшийся 18 мая, в итоге завершился со счетом 2:0 в пользу «Валенсии». В каждом из таймов команда забила по одному голу.

Григорий Левченко