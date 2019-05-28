В Японии преступник напал на группу школьниц. Два человека погибли, 16 ранены

Jae C. Hong / AP / Scanpix / LETA

В японском городе Кавасаки преступник, вооруженный двумя ножами, напал на группу школьниц младших классов и сопровождавших их взрослых, сообщает телеканал NHK. Инцидент произошел утром 28 мая на остановке в парке — ученицы ждали приезда автобуса, который должен был отвезти их в частную католическую школу.

В результате нападения, по последним данным, погибли два человека — 12-летняя девочка и 39-летний мужчина, отец одной из школьниц. Еще 16 девочек получили ранения, среди них ученицы начальных классов в возрасте 6-7 лет. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Вскоре после нападения подозреваемый в преступлении был задержан полицией. По предварительным данным, это житель Кавасаки, ему около 50 лет, его имя не называется. При задержании он нанес себе удар ножом в шею. Позже он скончался в госпитале, не приходя в сознание. Мотивы нападавшего неизвестны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ резко осудил преступление. Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, принес соболезнования гражданам страны.