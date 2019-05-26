Видео с речью политика в США замедлили, чтобы она казалась пьяной. Facebook признал запись фейком, но отказался ее удалять

Michael Brochstein / Zuma Press / Scanpix / LETA

22 мая в социальных сетях начали распространять смонтированную видеозапись, на которой речь спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси искажена, из-за чего кажется, что она пьяна и у нее заплетается язык. Видео, опубликованное на странице Politics WatchDog, посмотрели более 2,7 миллиона раз, записью поделились почти 50 тысяч раз. Представитель Нэнси Пелоси назвала ролик «сексистским мусором». Газета The Guardian в своем видео сравнила распространенную запись с тем, как Пелоси говорила на самом деле. В смонтированном ролике речь Пелоси выглядит замедленной.

Сравнение оригинальной и поддельной записи с Нэнси Пелоси Guardian News

Опубликованный смонтированный ролик прокомментировал личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, сообщает The New York Times. «Что не так с Нэнси Пелоси? У нее странные особенности речи», — написал он в записи в твиттере, которая позднее была удалена. Дональд Трамп на фоне случившегося опубликовал другую нарезку выступления Пелоси, написав, что она «запинается на пресс-конференции».

После того, как СМИ сообщили о публикации замедленного видео с Пелоси, YouTube удалил запись и ее многочисленные копии со своей платформы за нарушение стандартов видеохостинга. При этом ролик остался доступен в твиттере и фейсбуке. Представители Twitter это не комментируют.

Первоначально администрация Facebook отказалась удалять запись, но организовала проверку ее подлинности. Спустя через 32 часа после выхода ролика Facebook начал понижать его приоритет выдачи. «Мы разрешаем людям публиковать видео в качестве формы выражения, но мы не собираемся показывать его в верхней части новостной ленты», — сказали в компании. После того, как соцсеть признала ролик фейком, пользователи при попытке опубликовать видео получают уведомление о том, что запись вводит в заблуждение.

Видео появилось на фоне публичного противостояния Нэнси Пелоси и Дональда Трампа, которые уже несколько дней обмениваются личными оскорблениями. В частности, Трамп назвал спикера Палаты представителей «обезумевшей Нэнси», а та попросила семью президента «вмешаться» и обратить внимание на его «сумасбродное» поведение. Пелоси принадлежит к Демократической партии, члены которой в Палате представителей США выслали повестки членам команды Трампа. Они требуют явиться на разбирательства в палате по делу о препятствованию правосудию, в котором обвиняют президента и людей из его окружения.