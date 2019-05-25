Военнослужащий рассказал штабу Навального и Znak.com про опрос о стрельбе по митингующим. Телеканал Минобороны показал, как он опровергает свои слова

Телеканал Минобороны России «Звезда» выложил во «ВКонтакте» видеозапись с военнослужащим Артуром Епифанцевым, который отказывается от своих слов о том, что в его части проводили опрос о готовности стрелять по митингующим. Про этот опрос Епифанцев недавно рассказал штабу Навального в Тюмени.

21 мая тюменский штаб Навального опубликовал видео с молодым человеком в военной форме, чье лицо было скрыто, а имя не называлось. Активисты заявили, что герой ролика показал документы, подтверждающие его службу в войсках спецназа. На видео молодой человек сказал, что в начале 2019 года в его части провели анкетирование на политические темы; один из вопросов касался готовности бойцов применить оружие к митингующим, если поступит такой приказ. «Власть понимает, к чему это все приведет, и поэтому они хотят понять, будет ли армия на их стороне, когда что-то начнется», — сказал военнослужащий.

Стрелять нельзя защищать Штаб Навального в Тюмени

В Минобороны запись назвали «примитивной фальшивкой», а ее героя — «ряженым». На следующий день молодой человек раскрыл свою личность Znak.com. Он предоставил изданию копию военного билета и карточки с личным номером. Согласно документам, молодого человека зовут Артур (фамилию Znak.com по его просьбе не указал), он родился в 1999 году в Кургане. В 2017 году он пошел в армию по призыву, а с осени 2018-го начал служить в 159-м отряде специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Тихоокеанского флота в Павловске.

Спецназовец подтвердил Znak.com проведение опроса в части. По его словам, он и все остальные бойцы его отряда ответили, что не поддерживают оппозицию и готовы, если поступит приказ, открыть огонь по протестующим. «Иначе никак. Листы были не анонимными, на бланке надо было вписывать свои фамилию, имя и отчество. Все отвечали так, как хотело бы видеть структурное ведомство. Потому что какой смысл на них отвечать, показывать свое мнение, если потом приедут и спишут [в запас] по какой-нибудь фигне», — сказал военнослужащий. При этом в записи штаба Навального он заявил, что не готов стрелять по мирным демонстрантам. Спецназовец заявил, что обратился в штаб Навального, потому что считал его «единственным местом, куда можно пойти».

23 мая военнослужащий сообщил Znak.com, что его вызвали из отпуска в часть для разбирательства. «Товарищи говорят, что лучше вообще не возвращаться. Сегодня в отряд приезжали сотрудники ФСБ, разговаривали с руководством части. Ближайший начальник сказал, что я очень глубоко себя закопал и в полной заднице. Он говорит, что его также уволят», — сказал он.

На видео, которое телеканал «Звезда» опубликовал 25 мая, молодой человек назвал себя «матросом контрактной службы» Артуром Епифанцевым, Он заявил, что решил пообщаться с тюменским штабом Навального ради популяризации российской армии. Сторонники Навального якобы предложили ему снять видео про его службу и надеть для съемок форму войск спецназа. Позже, по словам Епифанцева, он посмотрел ролик в интернете и понял, что «имел место видеомонтаж», а его слова грубо исказили. Молодой человек заявил, что в его части не было анкетирования, в том числе про стрельбу по митингующим. «У меня огромное чувство стыда за то, что я опорочил свою часть, своего командира и товарищей по службе», — сказал Епифанцев.

Штаб Навального в Тюмени назвал опровержение инсценировкой. «Неизвестно, что именно произошло перед съемками „Звезды“. Вероятно, Артура запугали. Мы не работаем по методам министерства обороны, не запугиваем людей и не заставляем их врать на камеру», — говорится в заявлении штаба.

Ольга Корелина