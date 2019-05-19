Вышла последняя серия «Теории Большого взрыва»! Что-что? Вы давно бросили ее смотреть? Сейчас мы вам расскажем, что там произошло

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Закончился один из лучших сериалов современности — «Теория Большого взрыва». Всего за 12 лет вышло 279 эпизодов ситкома: в них главные герои встречаются, женятся, сталкиваются со своими кумирами и злейшими врагами и даже — некоторые — летают в космос. Если вы давно (или недавно) бросили смотреть «Теорию Большого взрыва», мы подготовили для вас рекап всего сериала — просто выберите сезон, на котором закончили смотреть! На всякий случай предупредим: да, в этом материале есть спойлеры!