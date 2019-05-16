Пять крупнейших технологических компаний и 18 стран мира подписали соглашение о борьбе с экстремизмом в интернете

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Facebook, Google, Twitter, Amazon и Microsoft поддержали страны, которые обязались усилить борьбу с террористическим и экстремистским контентом в интернете. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Технологические компании и лидеры 18 стран Европы и Азии по инициативе Новой Зеландии и Франции приняли 15 мая в Париже « » (Christchurch Call). В рамках этого соглашения государства, в частности, решили поощрять СМИ, которые придерживаются этических стандартов при описании терактов, сообщает The Washington Post.

IT-компании представили план действий из девяти пунктов, направленный на борьбу с террористическим контентом. Каждая из компаний обновит свои правила, добавит в соцсетях функцию, позволяющую выделять такую информацию, продолжит инвестировать в технологии, чтобы находить и удалять неприемлемые сообщения, будет блокировать такие записи, идущие в прямом эфире, и станет регулярно публиковать отчеты о найденных сообщениях.

Компании совместно собираются развивать технологии, которые позволят эффективно находить и удалять записи со сценами насилия. Речь идет в том числе о машинном обучении и искусственном интеллекте. IT-компании договорились работать между собой, с органами власти и неправительственными организациями, чтобы быстро реагировать на различные инциденты.

США отказались подписать «Крайстчерчский призыв», сославшись на принцип свободы слова. Кроме того, Белый дом запустил на своем сайте страницу, где американцы могут сообщить президенту Дональду Трампу, что их аккаунты в соцсетях были заблокированы по политическим мотивам. Это касается в том числе аккаунтов, чье действие приостановлено, и записей, которые, по мнению пользователей, подверглись цензуре.

Александр Бакланов