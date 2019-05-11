Отставной майор ракетных войск выходит к администрации президента с табличкой «Меня обманул Путин. Голодовка». Его задерживали шесть раз за две недели

В Москве возле здания администрации президента задержали отставного майора Глуховской ракетной дивизии в Новосибирске Владимира Скубака, стоявшего в одиночном пикете с табличкой «Меня обманул Путин. Голодовка». Об этом сообщил «ОВД-Инфо» со ссылкой на главного редактора издания «Рупор Москвы» Ивана Климова.

Владимир Скубак в марте 2014 года без разрешения командования поехал на Украину, чтобы вывезти оттуда сына своей бывшей жены, попавшего в детский дом. Из-за поездки офицера в 2015 году лишили доступа к военной тайне; это произошло после того, как Скубак пожаловался на то, что не получал денежное довольствие, четыре месяца находясь в учебном отпуске. Лишившись доступа к военной тайне, офицер написал рапорт об увольнении по состоянию здоровья. Его уволили из армии — но перед этим, по словам Скубака, не предоставили положенной по закону субсидии на жилье. Он обратился к военному прокурору и в суд, но «получил отказ во всех инстанциях».

В 2018 году Скубак проводил пикеты возле резиденции полпреда президента в Сибирском федеральном округе и здания Минобороны в Москве. Он выходил с табличкой «Меня обманул Путин». Отставной майор объяснял это тем, что президент несет ответственность за решения генералов и судей, которых он назначал. С 20 апреля 2019 года Скубак, по информации «Эха Москвы», начал голодовку возле здания администрации президента. С тех пор, как пишет «ОВД-Инфо», его по меньшей мере шесть раз задерживали во время одиночных пикетов с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка».

Первые два задержания произошли 29 и 30 апреля. Оба раза Скубака отпустили без протоколов. После третьего задержания 6 мая на него составили протокол о и изъяли китель и фуражку. Защитник Скубака из фонда «Общественный вердикт» Дмитрий Егошин заявил «ОВД-Инфо», что отставной офицер отслужил 22 года — такой срок позволяет ему носить военную форму после увольнения. Юрист отметил, что это было записано в приказе об увольнении Скубака, но 4 мая командир его войсковой части почему-то изменил приказ и лишил офицера права на ношение формы.

В четвертый раз Скубака задержали 8 мая. Тогда поводом стало появление возле него другого пикетчика — с плакатом «Люди, не верьте ему. Он хочет квартиру за ваш счет». Обоих пикетчиков доставили в отдел. «Я не сомневаюсь, что его отпустят, а меня обвинят во всех грехах, хотя у нас плакаты не объединены единым смыслом, мы друг друга не знаем и это не единая акция», — заявил тогда Скубак «ОВД-Инфо». Его вскоре отпустили, о составлении протокола не сообщалось.

9 мая отставного майора вновь задержали во время пикета у администрации президента. На этот раз на него составили протокол о мелком хулиганстве. По словам главреда «Рупора Москвы» Ивана Климова, полицейские рассказали о получении информации, что пикетчик громко ругался матом. Кроме того, они сказали Скубаку, что в День Победы ему не стоило «устраивать этот цирк с пикетом». В отделе полиции у отставного офицера изъяли телефон.

11 мая Скубак был задержан в шестой раз. Это произошло после того, как у нему подошли две женщины, одна из которых развернула плакат «Остановим пятую колонну». Скубак вызвал полицию, чтобы пожаловаться на воспрепятствование проведению своей акции. Полицейские задержали и его, и женщину с плакатом. На Скубака составили протокол о и отпустили из полиции. Такой же протокол был составлен на женщину, задержанную вместе с отставным офицером.

Судебное заседание по протоколу о незаконном ношении военной формы назначено на 16 мая. Когда суд рассмотрит остальные протоколы в отношении Скубака, пока неизвестно.

Ольга Корелина