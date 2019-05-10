В США арестовали подозреваемого в убийстве голливудского режиссера Бэрри Крэйна. Его искали 34 года

Подозреваемый в убийстве режиссера 52-летний Эдвин Хиэтт после задержания, 9 мая 2019 года WSOC-TV / AP / Scanpix / LETA

5 июля 1985 года в своем доме в Лос-Анджелесе был убит режиссер Бэрри Крэйн, участвовавший в съемках сериалов «Невероятный Халк» и «Чудо-женщина». Домработница нашла Крэйна задушенным на полу его гаража. Почему он был убит, неизвестно до сих пор. По информации полиции, из дома был угнан автомобиль режиссера.

Спустя более чем 30 лет после смерти Крэйна агенты ФБР США вышли на подозреваемого в его убийстве. 9 мая в Северной Каролине был арестован 52-летний местный житель Эдвин Хиэтт, сообщает The New York Times. Его задержали в ремонтной мастерской, где он работал. В течение нескольких дней подозреваемого собираются перевезти из Северной Каролины в Лос-Анджелес, говорят в полиции.

Агенты ФБР США вышли на подозреваемого с помощью анализа образцов ДНК. В 2018 году эксперты сопоставили отпечаток, найденный в автомобиле Бэрри Крэйна, с отпечатком Эдвина Хиэтта. Чтобы подтвердить его связь с убийством, участники расследования тайно взяли несколько выброшенным окурков и одноразовый кофейный стаканчик, к которым прикасался Хиэтт.

В марте 2019 года к Хиэтту пришли полицейские — как заявили в полиции Лос-Анджелеса, в ходе бесед с ними тот признался в убийстве. При этом 9 мая, когда его перевозили в тюрьму, Хиэтт сообщил журналистам, что, возможно, мог убить режиссера, поскольку в тот период принимал наркотики. Но он не смог вспомнить момент нападения или опознать Крэйна по фотографии. В 1985 году Эдвину Хиэтту было 18 лет.



Режиссер Бэрри Крейн, 26 мая 1973 года Denver Post / Getty Images

Бэрри Крэйн — режиссер, сценарист и продюсер. Помимо работы в кино и на телевидении он известен как профессиональный игрок в бридж. Крэйн 13 раз становился чемпионом США по этой игре, а рейтинг лучших игроков в бридж назван в его честь.