RT рассказал, что Навальный и Deutsche Welle распространяли фейки про катастрофу суперджета. Через два дня канал признал ошибку

Сергей Фадейчев / ТАСС / Scanpix / LETA

7 мая государственный телеканал RT опубликовал на своем сайте заметку (исходная версия) под заголовком «Искусственный вброс: видео с „диспетчерами“ из Шереметьева размещали украинские блогеры и сторонники Навального». В ней сообщалось, что в распространении записи, где якобы сотрудники Шереметьево смеются над Sukhoi Superjet 100, участвовали «аккаунты из медиасетки сторонников Алексея Навального», а также «лидеры общественного мнения: „Радио Свобода“, „Голос Америки“, Deutsche Welle, аккаунты блогеров и других».

Видео с «диспетчерами» Смотреть Оригинальный заголовок видео: «С огоньком сел»: Диспетчеры Шереметьево шутят о трагической посадке Суперджет 100 Крыжополь Крыжановский После появления видео аэропорт Шереметьево заявил, что ни его сотрудники, ни сотрудники «Аэрофлота» не имеют к этому отношения. «Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были быстрожайшим образом наказаны», — говорится в сообщении.

В тексте RT утверждается, что такие выводы были сделаны компанией «Крибрум», которая по заказу канала провела исследование, чтобы выяснить, кто распространял это видео. Система мониторинга и анализа соцсетей «Крибрум» — проект бывшего исполнительного директора Rambler Игоря Ашманова и его жены, владельца Infowatch Натальи Касперской. Они известны, в частности, критикой телеграма за отказ от сотрудничества с властями и поддержкой закона, позволяющего изолировать Рунет. В 2016 году «Ведомости» написали, что подведомственный фонд Минкомсвязи вложил в «Крибрум» 150 миллионов рублей. В марте 2019 года «Крибрум» совместно с RT запустил еженедельный «рейтинг травли» медиаперсон. В первом же выпуске второе место в рейтинге заняла главред RT Маргарита Симоньян. Сам рейтинг выходил только три раза, последний — 8 апреля.

Как именно проводилось исследование и чем подтверждается связь между аккаунтами Навального и иностранных СМИ с указанным видео, не уточнялось. «Медуза» попросила «Крибрум» объяснить, как проводилось исследование, — компания пообещала предоставить данные в ближайшие дни.

Сразу после публикации текста Навальный написал, что ни он, ни его сторонники Руслан Шаведдинов и Илья Пахомов, упомянутые в телеграм-посте RT, не распространяли это видео. 8 мая с таким же заявлением выступил официальный представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт: «Мы категорически опровергаем содержащееся в материале российского телеканала RT утверждение, что DW распространяла это видео, и требуем от RT внести в публикацию исправления».

9 мая RT отредактировал свой текст, добавив примечание: «Ранее в статье было указано, что видео с реакцией „работников Шереметьева“ распространяли Deutsche Welle, „Голос Америки“ и „Радио Свобода“. Это не так».

Похожее исправление появилось и в телеграм-посте телеканала. Но помимо этого в телеграме RT изменил и другую формулировку: если раньше там утверждалось, что видео распространяли «аккаунты Шаведдинова Р., Навального А., Пахомова И. и др.», то теперь в сообщении говорится о «сторонниках» этих людей. RT также убрал из поста копию страницы из исследования «Крибрум», где говорилось об «аккаунтах». Никаких примечаний о том, что прямое указание на аккаунты Навального и других людей было удалено, равно как и объяснений, о каких «сторонниках» теперь идет речь в посте, RT не приводит.

Михаил Зеленский