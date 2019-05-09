В Сургуте участниц женского авиаклуба задержали перед акцией «Бессмертный полк». Среди причин назвали экстремизм и сообщение о бомбе в самолете

Полиция Сургута увезла участниц пилотажной группы в отдел МВД перед их выступлением в рамках акции «Бессмертный полк» 9 мая. Об этом изданию СИА-ПРЕСС сообщил организатор пилотажной группы Евгений Барсов.

Когда летчицы готовились к вылету на семи самолетах, на аэродром приехали двое полицейских. Барсов рассказал, что полиция получила анонимное сообщение о технической неисправности самолетов. Участница аэроклуба Дарья Дьяченко сообщила, что силовики якобы получили анонимную информацию о бомбе в одном из самолетов. В инстаграме «Барсов» сообщается, что причиной задержания назван экстремизм. Эти сведения не подтверждены.

Затем на аэродром прибыли еще около 30 сотрудников в форме, которые увезли участниц пилотажной группы и технический персонал в отдел полиции. Местные СМИ сообщили о срыве выступления «Барсов» в рамках акции «Бессмертный полк».

Неназванные источники СИА-ПРЕСС отметили, что случившееся нельзя назвать задержанием. По их словам, пилотов увезли в полицию для дачи показаний. О том, что полицейские увезли летчиц для опроса, также сообщил пользователь инстаграма Сергей Бондаренко, присутствовавший на аэродроме.

После дачи показаний летчиц и персонал отпустили, сообщили в пресс-службе МВД Сургута, не став уточнять, зачем пилотов доставляли в полицию. В региональном управлении МВД пока не комментируют случившееся.

Представители пилотажной группы «Барсы» сообщили во «ВКонтакте», что ситуация разрешилась после вмешательства губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, и было «принято положительное решение» о полете группы в рамках «Бессмертного полка». Судя по сторис пилотажной группы в инстаграме, выступление состоялось.

Александр Бакланов