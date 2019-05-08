Южно-Чуйский хребет в Центральном Алтае Алексей Еманов / Фотобанк Лори

Семеро туристов из Новосибирской области 6 мая пропали без вести при сходе лавины в районе в Республике Алтай. Как рассказали в региональном управлении МЧС, еще две туристки смогли выбраться и утром 8 мая сообщили о случившемся спасателям. Выжили Наталья Антонова и Екатерина Полянская, сообщил в фейсбуке мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В ходе поисково-спасательной операции удалось найти тела троих погибших туристов, сообщил временно исполняющий обязанности главы Алтая Олег Хорохордин, не уточняя имен. Поиски остальных четырех туристов продолжаются. В операции участвуют выжившие туристки, которые вместе со спасателями осматривают место схода лавины с вертолета. По заявлению МЧС, операция может затянуться на неопределенное время, поскольку «лавина имеет достаточно значительные объемы». Следственный комитет организовал проверку по факту исчезновения группы туристов.

Туристическая группа из девяти человек отправилась в двухнедельный горный поход от села Кош-Агач в начале мая, сообщает «НГС.Новости». Туристы собирались подняться на несколько вершин, в том числе вершину Металлург, где их накрыла лавина. Склоны Металлурга опаснее других участков Южно-Чуйского хребта, при этом за зиму здесь обычно скапливается не так много снега, утверждает мастер спорта по горному туризму Юрий Иванов. В Федерации спортивного туризма сообщили, что туристы были «схоженные» (то есть у группы были совместные походы и люди знали, как действовать слаженно) и имели опыт для этой категории похода.

Двум участницам похода удалось выжить, поскольку при сходе лавины «они уже на перевале были, на гребне», сообщил ТАСС руководитель секции горного туризма Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимир Юдин. По его словам, остальные участники группы в этот момент поднимались по склону. Две туристки после схода лавины спустились на другую сторону горы, где встретили еще одну группу со спутниковым телефоном.

Руководитель секции горного туризма НГУ отметил, что сейчас рано говорить о том, что участники группы погибли: с очень низкой вероятностью, но «лавина могла их выбросить из своей массы».

Под лавину попали четверо жителей Новосибирска и трое жителей поселка . Без вести пропал руководитель группы, мастер спорта международного класса и опытный альпинист с 15-летним стажем Николай Симонов. Он руководил туристическим клубом НГУ. Помимо него, под лавину попали чемпионы России по спортивному туризму Юлия Воробьева и Игорь Блинов, а также доктор медицинских наук Сергей Науменко, не раз покорявший семитысячники.

В списке пропавших — бывший сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Дмитрий Шарифулин и житель Академгородка Иван Фоканов, предположительно сотрудник частной компании. О них известно, что Шарифулин с 2012 года ходил в походы девять раз, а Фоканов — трижды.

Также под лавину попала главный редактор новостного сайта «Наукоград-пресс» в Кольцово Валерия Одаренко. Мэр Кольцово Николай Красников, знакомый с Одаренко, рассказал, что в последние годы она «влюбилась в горы».

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Александр Бакланов