Депутата Госдумы сняли на видео во время стрельбы холостыми около жилого дома. Он извинился и позвал всех на пресс-конференцию

Владимир Жабриков / URA.RU / TASS

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин открыл стрельбу в воздух из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлов в Свердловской области. Видеозапись инцидента, сделанная из окна одного из домов, появилась в интернете 4 мая. Сначала Ионин заявлял, что при нем «пострелял знакомый из игрушечного автомата», но позже депутат признал, что стрелял сам.

Депутат рассказал, что автомат ему дал глава местного отделения «Справедливой России» Павел Грибков, и отметил, что оружие не было боевым. «Во-первых, это не стрельба. Это охолощенное оружие, оно не совершает выстрелов, оно совершает звуки, имитирующие выстрелы. Автомат был приобретен нами, чтобы передать ребятам из «Юнармии», — заявил он.

По словам Ионина, после приезда полиции, они с Грибковым «перед всеми извинились».

Депутат, приехавший в Камышлов для поддержки местных обманутых дольщиков, утверждает, что инцидент не был спланированной пиар-акцией. «Но большего федерального резонанса по теме дружбы дольщика с местной прокуратурой я точно вызвать не мог», — рассказал Ионин, напомнив, что на 5 мая у него запланирована пресс-конференция, куда он позвал и Грибкова «с его автоматом».