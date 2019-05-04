Во Флориде пассажирский «Боинг» упал в реку при посадке. Пострадал 21 человек

Пассажирский самолет Boeing 737-800 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку Сент-Джонс во время приземления на военной базе в городе Джексонвилль, штат Флорида. Лайнер возвращался чартерным рейсом с военно-морской базы Гуантанамо, которую США арендуют у Кубы. На борту «Боинга» находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа. Самолет принадлежит авиакомпании Miami Air International.

Авария не привела к жертвам, в местные больницы доставлен 21 человек, сообщил шериф Джексонвилля. Отмечается, что никто из пострадавших не имеет критических ранений. На фотографиях, опубликованных в твиттере офисом шерифа, видно, что самолет не утонул, а оказался на мелководье. Людей эвакуировали с лайнера на спасательных плотах.

Причины аварии неизвестны. По данным местных метеорологов, во время посадки «Боинга» вечером 3 мая над Джексонвиллем наблюдалась гроза с молниями. Одна из пассажиров лайнера, адвокат Шерил Борманн рассказала CNN, что самолет совершил «очень тяжелую посадку». «Мы просто рухнули, самолет буквально стукнулся об землю, а затем отскочил. Было ясно, что пилот не имел полного контроля над самолетом», — заявила она.

По ее словам, «Боинг» вылетел с Гуантанамо с четырехчасовой задержкой. На борту было много военных, которые грамотно действовали в условиях чрезвычайной ситуации и помогали другим пассажирам при эвакуации из самолета. Мэр Джексонвилля Ленни Карри отметил, что жертв удалось избежать во многом благодаря слаженной работе экипажа во время аварии. Он также сообщил, что ему звонил президент США Дональд Трамп с предложением помощи. Компания Boeing заявила, что она в курсе случившегося и собирает дополнительную информацию об инциденте.

Александр Филимонов