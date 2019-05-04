Дита фон Тиз репостнула иллюстрацию россиянки. Через два дня художницу обвинили в культурной апроприации, и актриса отказалась с ней работать

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27 апреля художница из Ростова-на-Дону Светлана Шубина выложила в инстаграме видео, как она рисует американскую актрису жанра бурлеск Диту фон Тиз в образе укротительницы. Фон Тиз репостнула видео (пост удален, вот его дословная цитата), пообещав в дальнейшем поработать с Шубиной.

Через два дня после видео Шубина выложила в своем инстаграме пост с рекламой южнокорейских ювелирных компаний. Иллюстрация была посвящена кольцу с , но помимо самого украшения там была нарисована обнаженная девушка в традиционном индейском одеяле с церемониальной курительной трубкой.

Шубину обвинили в за использование образа американских индейцев. Критики начали комментировать как публикацию Шубиной, так и репост, сделанный фон Тиз. Некоторые русские комментаторы вступились за художницу.

3 мая Дита фон Тиз опубликовала заявление в своем официальном приложении. «Когда я узнала об оскорбительных рисунках художницы, я удалила все свои предыдущие посты с ее творчеством и отказалась от сотрудничества», — написала актриса. Она добавила, что призвала Шубину удалить рисунок (что та сделала) и «разобраться, почему эта иллюстрация настолько оскорбительная».