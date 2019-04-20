Сергей Коньков / ТАСС

Медсестру областной детской клинической больницы (ОДКБ) № 1 в Екатеринбурге вынудили уволиться из-за того, что она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Остафьевой, раньше она сама и родители пациентов передавали в больницу вещи для детей, лежащих в отделении патологии новорожденных без родителей. Массовый сбор медсестра организовала в конце марта «в одном из приложений для мам», пишет РИА Новости. «У нас очень много брошенных, отказничков, в больнице не выделяется достаточно средств. С удовольствием и благодарностью приму вещи, игрушки, памперсы, лекарства для деток от первого дня жизни до года», — написала Остафьева. Позже она отказалась от сбора лекарств.

Скриншот объявления попал к главной медсестре ОДКБ № 1. На следующий день Остафьеву вынудили уволиться, заявив, что она нанесла урон репутации больницы. «Мне сказали, что учреждение не нуждается ни в памперсах, ни в салфетках, ни в одежде, ни в лекарствах. Но я-то работаю в отделении и вижу, что есть всегда, а что периодически заканчивается. Затем мне сказали: „Пиши по собственному, иначе мы подадим на тебя в суд“. И я уволилась», — рассказала Остафьева.

По ее словам, одной из причин конфликта стала неточность, которую она допустила. Остафьева назвала новорожденных, для которых собирала помощь, отказниками, хотя в действительности таких детей в больнице бывает не больше 10-12 в год. «У нас лежит много деток без мам, на рабочем сленге мы зовем их отказниками. На самом деле у кого-то родители далеко живут и не могут их навещать из-за занятости на работе, или же у них просто нет денег ездить туда-сюда», — пояснила бывшая медсестра.

В больнице подтвердили, что попросили Остафьеву уволиться, и заявили, что собираются подать на нее заявление о мошенничестве. «Она ввела людей в заблуждение и получила чужое имущество путем обмана: рассказала, что у нас якобы много отказников, которые не получают должного финансирования. А главный признак мошенничества — в больницу не были переданы никакие вещи», — сказал неназванный собеседник РИА Новости в ОДКБ № 1.

Остафьева утверждает, что после увольнения передала собранную одежду и памперсы в дом ребенка в городе Ревда. РИА Новости это подтвердила одна из волонтеров, которая приняла вещи; кроме того, агентство выложило копию акта приемки благотворительной помощи, подписанного главным врачом дома ребенка.

Но в ОДКБ № 1 бывшую медсестру заподозрили не только в мошенничестве, но и в краже. По словам неназванного собеседника РИА Новости, Остафьева поштучно продает в интернете пустышки, похожие на те, что закупила больница. «Пока что ничего доподлинно сказать не можем, но у нас есть подозрение в краже, поэтому мы подали заявление в полицию. Действительно ли она украла пустышки из отделения, выяснит проверка», — рассказали в больнице. Остафьева обвинения в воровстве отрицает.