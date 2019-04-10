В аэропорту в Албании похитили несколько миллионов евро. Один из грабителей убит, остальные скрылись (возможно, на велосипедах)

Самолет A320 авиакомпании Austrian Airlines в аэропорту Тираны, 9 апреля 2019 года Albanian Police / AFP / Scanpix / LETA

В Албании вооруженные грабители в военной форме и масках похитили несколько миллионов евро, которые банки собирались отправить на самолете Austrian Airlines . По разной информации, преступники похитили от 2 до 2,5 миллиона евро, при этом журналисты со ссылкой на «многочисленные источники» пишут, что сумма похищенного может достигать 10 миллионов евро.

Ограбление произошло днем 9 апреля в международном аэропорту Тираны, столицы Албании. Преступники проникли на территорию на автомобиле налоговой службы, взломав ворота, предназначенные для пожарных. Голландский журналист Винсент Триест утверждает, что в момент ограбления в аэропорту находились вооруженные сотрудники службы безопасности — незадолго до случившегося на самолете Austrian Airlines в Тирану прилетел президент Албании Илир Мета.

Преступники подъехали к самолету, на который только что закончилась посадка в Вену. В этот момент охранники перекладывали в багажное отделение лайнера мешки с деньгами из четырех бронированных автомобилей. Грабители пригрозили сотрудникам автоматами Калашникова, потребовали, чтобы те легли на землю, и похитили семь мешков с наличностью. Никто из пассажиров и экипажа самолета не пострадал, сообщили в Austrian Airlines. Из-за случившегося вылет рейса задержали на три часа.

Спецподразделения полиции устроили погоню за преступниками, в том числе с участием вертолетов. В ходе завязавшейся перестрелки грабители использовали автоматы и гранаты. Полицейские убили одного из нападавших, который, как считают местные власти, был организатором ограбления. Преступники бросили машину, которую использовали для ограбления. Полицейские нашли ее сгоревшей. По данным местных СМИ, грабители могли скрыться от преследования на велосипедах или на другом автомобиле.

Албанская полиция задержала четырех подозреваемых в ограблении, а также допросила еще около 40 человек. При этом о поимке тех, кто участвовал в краже денег, пока не сообщалось. Местные власти утверждают, что им известны имена всех причастных к преступлению, сейчас полиция ведет их розыск. Украденные деньги пока не найдены.

Александр Бакланов