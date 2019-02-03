Под Калугой опрокинулся автобус, ехавший на детский танцевальный конкурс. Погибли семь человек, в том числе трое детей

Спасатели на месте ДТП с автобусом в Калужской области МЧС России / ТАСС / Scanpix / LETA

Утром в воскресенье на трассе Вязьма — Калуга пассажирский автобус MAN съехал в кювет на своей стороне дороги и перевернулся. По данным оперативных служб, это произошло в 9:15 в районе села Извеково. В МВД сообщили, что погибли трое детей и четверо взрослых. Всего в автобусе ехали 45 человек, и пока спасатели продолжают работать. Пострадавших в ДТП (девять взрослых и 23 ребенка) доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Обновление. В МЧС рассказали, что первые данные о погибших были неверны, так как погибшую девушку приняли за ребенка. Всего погибли трое детей.

Осмотр места ДТП с автобусом Следственный комитет Российской Федерации

Дети из Смоленской области ехали на танцевальный конкурс. Как рассказали в смоленской областной администрации, дети из города Ярцево ехали на конкурс в Калугу. Глава города Ярцево Владимир Макаров сказал «Интерфаксу», что дети представляли частный танцевальный клуб «Вертим». По информации Mash, многие дети были с матерями. Всего в автобусе был 31 ребенок и 14 взрослых.

По предварительной версии, автобус занесло на скользкой дороге. Водитель не справился с управлением и машину вынесло в кювет, сам он выжил и дает показания следователям. Впоследствии его задержали. Водитель был трезв, но в 2018 году его дважды наказывали за нарушение ПДД. Уголовное дело по факту случившегося расследуют по двум статьям — о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Второе дело глава СК Александр Бастрыкин уже распорядился передать в Москву.