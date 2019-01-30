Клиенты Сбербанка пожаловались на новый вид мошенничества. Злоумышленники знают даже остаток по карте

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Клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества, когда злоумышленник не просто звонит и просит перевести деньги, а для убедительности называет даже сумму остатка по счету. О новой схеме мошенничества пишет газета «Коммерсант».

Пострадавшие рассказали изданию, что им звонили с номеров 900 и +7 (495) 500-55-50, оба из которых указаны на обратной стороне карты Сбербанка как контакты для связи. Собеседники знали имена клиентов, их паспортные данные и правильно называли, сколько денег осталось у них на счету или сумму последней транзакции. Газета отмечает, что подобную информацию о клиентах Сбербанка продают в телеграме.

«Коммерсант» не уточняет, каким образом мошенники зарабатывают на этой схеме, но похожий случай был описан в блоге «Стоп! Мошенники» еще в октябре. Сначала клиент получает SMS с номера 900, в котором его предупреждают, что с карты будут автоматически списаны деньги, если он не оправит в ответ нужный код. Потом с номера банка ему звонит человек, который представляется сотрудником службы безопасности и говорит, что обнаружена подозрительная активность. Для предотвращения списания денег клиента просят назвать еще один код, который приходит на SMS. Этот (уже настоящий) код от банка мошенники используют для хищения средств с карты.

В Сбербанке на просьбу прокомментировать ситуацию ответили, что сотрудники службы безопасности никогда не звонят клиентам по поводу мошенничества. Подозрительные операции блокируются автоматически. Там напомнили, что если клиенту звонят и представляются сотрудниками банка, но затем просят назвать кодовое слово или код из SMS, надо сразу класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Мошенники могут подделать номер, который отображается, когда они звонят клиенту, но обратный звонок они принять не смогут.

Центробанк, как пишет РИА Новости со ссылкой на неназванный источник, в курсе ситуации с клиентами Сбербанка, но там проблему не считают массовой. В Сбербанке отметили, что «подделку номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют». Информацию о продаже данных о клиентах в банке никак не прокомментировали.