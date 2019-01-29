Frederic J. Brown / AFP / Scanpix / LETA

За две недели до церемонии «Грэмми», назначенной на 10 февраля, в соцсети попал список музыкантов, которые якобы должны получить награды. Согласно этому списку, песней года станет композиция «Shallow» Леди Гаги и Брэдли Купера, лучшей записью — «I Like It» американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би. Награду за лучший альбом, если верить списку, получит американская певица H.E.R., премию за лучший поп-альбом — Тейлор Свифт.

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Имена победителей раскрыл пользователь твиттера под ником everyday4you. В ночь на 29 января он выложил видеозапись, где показал браузер с открытым сайтом премии и именами победителей в разных номинациях. «Это не фальшивка. Сайт „Грэмми“ был взломан ночью. Можете верить или нет. Увидимся через пару недель», — написал пользователь. В одном из сообщений он уточнил, что взлом произошел 20 января. Спустя восемь часов после публикации видео аккаунт пользователя был удален.

Другой пользователь твиттера mainpopdata выложил список победителей в других номинациях, ссылаясь на архивную версию сайта премии. На его странице также была доступна видеозапись everyday4you.

Публикация списка победителей, возможно, связана с Россией. В регистрационных данных твиттера everyday4you сказано, что аккаунт с июня 2013 года ведет 18-летний житель Москвы. До 29 января 2019 года пользователь написал одно сообщение на русском языке и сделал два ретвита (одно из сообщений также было на русском). При этом все сообщения о «Грэмми» он писал на английском. На видеозаписи со списком победителей «Грэмми» можно заметить открытую вкладку в браузере со страницей во «ВКонтакте», озаглавленной «Сообщества Владимира».

В Американской академии звукозаписи, которая вручает «Грэмми», назвали список фальшивкой. «Результаты премии „Грэмми“ не раскрывают даже сотрудникам академии до дня церемонии, когда работники (аудиторской компании) Deloitte передают имена победителей в запечатанных конвертах», — заявили в организации. В академии отметили, что обратились к своей юридической службе для решения вопроса о подаче судебного иска.

Александр Бакланов