Жительница Новосибирска говорит, что пьяный полицейский избил ее родителей. МВД утверждает, что его покусала их собака

Жительница Новосибирска (девушка называет себя Снежаной, ее фамилия неизвестна) заявила, что в начале января сотрудник полиции избил ее родителей, после чего на ее отца собрались завести уголовное дело. Она написала об этом в инстаграме, попросив распространить сообщение.

По утверждению Снежаны, утром 4 января полицейский Евгений Будуква, якобы будучи пьяным, сделал замечание ее родителям, которые гуляли с собакой без намордника. В посте сказано, что у него были «стеклянные глаза», заторможенные «мимика и движения», а «форменное обмундирование было на распашку, шапка набекрень».

Когда родители Снежаны ответили, что ведут собаку на коротком поводке и пошли домой, Будуква якобы побежал за ними, повалил мужчину на колени и стал бить, попутно нанося удары его жене, пытавшейся его остановить, и собаке, которую хозяин прикрывал. В происходящее вмешались родственники семейной пары, которые ехали к ним в гости. Снежана опубликовала видео, на котором двое мужчин кричат на полицейского, требуя показать удостоверение.

Хозяина собаки забрали в полицию, где ему стало плохо с сердцем (Снежана пишет, что ее отец — инвалид второй группы); сотрудники МВД якобы не хотели вызывать ему скорую. В отделении стало известно, что отец может стать фигурантом дела о . По словам Снежаны, семья обратилась в Следственный комитет, где заявили, что собираются привлечь его к ответственности еще и по статье об .

В полиции утверждают, что эта версия случившегося не соответствует действительности — в МВД говорят, что после замечания собака «набросилась на участкового и укусила его не менее четырех раз». В рассказе Снежаны это не упоминается; при этом на опубликованном ею видео у полицейского на обеих руках видна кровь. Полиция отмечает, что Будуква сделал хозяевам замечание из-за того, что «собака бойцовской породы находилась в общественном месте без намордника» и при этом на длинном, четырехметровом поводке — а хозяин якобы ответил на это «отказом и нецензурной бранью», передает «Сибирь. Реалии». Наконец, МВД отрицает, что полицейский был пьян.

Следственный комитет заявил, что проводит проверку в связи с инцидентом — как «по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции», так и «по факту превышения им должностных полномочий». «Проведение проверки продолжается, следствие даст объективную оценку действиям всех лиц», — заявили в СК.

Закон запрещает «выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка». Перечень опасных пород должно утвердить правительство, однако пока такой документ, судя по всему, не опубликован. Снежана не сообщила, какой породы ее собака — судя по видео, это может быть американский стаффордширский терьер. Эта порода упоминалась в списке «потенциально опасных» в первой редакции законопроекта, однако в окончательной версии этого списка нет. Правила содержания собак и кошек в Новосибирской области не запрещают выгуливать собак без намордника, если их держат на поводке.

Виктор Давыдов при участии Александра Борзенко﻿