Полиция штата Нью-Йорк задержала бывших бойскаутов. Они собирали бомбы для нападения на мусульманскую общину

Трое подозреваемых в заговоре Брайан Коланери, Эндрю Крайсель и Винсент Ветромиле Greece Police Department / AP / Scanpix / LETA

Полиция города Грис, штат Нью-Йорк, задержала троих молодых мужчин и 16-летнего подростка по обвинению в заговоре против исламской общины в городе . Под стражей находятся 18-летний Эндрю Крайсель, 19-летний Винсент Ветромиле и 20-летний Брайан Коланери. Подростку, имя которого не раскрывается, также предъявили обвинения в заговоре. Суд назначил ему залог в один миллион долларов.

В полиции считают, что подозреваемые собирались использовать оружие и самодельные взрывные устройства против людей и имущества исламской общины. В доме подростка нашли 23 единицы оружия и три самодельных бомбы, начиненных гвоздями в качестве поражающих элементов. Также полицейские изъяли телефоны и компьютеры подозреваемых. Всего полиция провела пять обысков: в домах подозреваемых и у одного человека, которому не предъявляли обвинения.

Расследование полиции началось после того, как 18 января подросток, подозреваемый в заговоре, показал своему сверстнику в школьной столовой фотографию человека. Он спросил, похож ли человек на снимке на «следующего школьного стрелка». Студент, которому показали фото, сообщил о случившемся в службу безопасности школы, та начала расследование и привлекла полицию. В итоге полицейские вышли на подозреваемых. По данным полиции, подозреваемые планировали нападение в течение примерно одного месяца.

Перед задержанием подозреваемых полицейские обратились к школьникам с просьбой сообщать о чем-либо подозрительном, говорят жители города Грис. После этого в соцсетях появились слухи об угрозе безопасности в школах. Полиция выпустила заявление, в котором назвала слухи ложными. «Все вовлеченные лица находятся под стражей, и никакой угрозы для школ Гриса нет. Первоначальный инцидент не угрожал школам», — подчеркнули в полиции.

Трое из четырех подозреваемых ранее состояли в организации «Бойскауты Америки», а двое из них имели значок «Скаута-орла», что считается наивысшим достижением в скаутском движении США. В совете «Бойскаутов Америки» сообщили, что были «шокированы и опечалены», когда узнали об обвинениях против бывших скаутов. Подозреваемым уже запретили участвовать в будущих программах «Бойскаутов Америки».

Александр Бакланов