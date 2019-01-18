Япония запустила на орбиту спутник для создания искусственных звездопадов. Первый из них состоится над Хиросимой в 2020 году

Персеиды в небе над Чехией в августе 2018 года Martin Divisek / AFP / Scanpix / LETA

Ракета «Эпсилон-4» Японского аэрокосмического агентства 18 января успешно вывела на орбиту семь спутников, задачей которых является тестирование инновационных технологий. Среди них — спутник, который будет использоваться для создания искусственных звездопадов.

Спутник разработан базирующимся в Токио стартапом ALE. На его борту находятся 400 металлических шариков. В назначенное время они «выстрелят» из спутника и полетят по направлению к Земле, сгорая в процессе полета в верхних слоях атмосферы — с поверхности планеты это будет выглядеть как поток метеоритов.

Запуск ракеты «Эпсилон-4» SciNews

Первый искусственный звездопад запланирован на весну 2020 года — он будет осуществлен над Хиросимой. В ALE полагают, что при условии хорошей погоды за явлением смогут наблюдать несколько миллионов человек.

Предполагается, что для одного метеоритного дождя будет достаточно 20 шариков — таким образом, запаса на спутнике хватит на два десятка запусков. Состав сплава, из которого они сделаны, держится в секрете — компания отмечает, что благодаря своему составу шарики будут сгорать в атмосфере дольше, чем настоящие метеориты.

До конца 2019 года ALE планирует запустить на орбиту еще один аналогичный аппарат. Компания также продолжает эксперименты с составом шариков, чтобы добиться горения разного цвета и в будущем организовывать многоцветные звездопады одновременно в нескольких точках неба.

Григорий Левченко