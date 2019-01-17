Жители Амурска заподозрили прокурора в участии в похоронах криминального авторитета. Арестован местный блогер, у его друга прошел обыск

Страница Виктора Торопцева во ВКонтакте

В в Хабаровском крае 8 января похоронили криминального авторитета Юрия Зарубина. В тот же день пользователь твиттера Михаил Светлов опубликовал видео с траурной процессией, снятое одной из местных жительниц. Светлов заявил, что для похорон в Амурске перекрыли движение (автор ролика это опровергала). Спустя несколько минут еще один пользователь твиттера VictorKvert2008 сообщил, что гроб с телом криминального авторитета якобы несли прокурор города и начальник УВД. По данным «Росбалта», еще один житель Амурска, разместивший запись в интернете, собирался опубликовать видео с сотрудниками правоохранительных органов, но после угроз полиции отказался это делать.

В МВД заявили, что полицейские не участвовали в похоронах криминального авторитета. Прокуратура утверждает, что городской прокурор в тот день находился в Хабаровске. Полиция начала проверку по факту публикации видео и пригрозила подать в суд иск о защите чести и достоинства. В МВД назвали недостоверными сообщения, что на время похорон в Амурске перекрыли движение — наоборот, сотрудники ГИБДД выписали штрафы тем, кто пытался это сделать. Представители МВД добавили, что человек, опубликовавший видео, состоит на учете в полиции — при этом его имени они не назвали.

Из-за публикации видео в Амурске начали преследовать местного блогера Виктора Торопцева. Он рассказал, что опубликовал в ютьюбе и инстаграме видео с похорон, выложенное в твиттере Михаила Светлова, но спустя 15 минут удалил ролики. Еще спустя 15 минут с ним связались полицейские, предложившие побеседовать. Торопцева несколько раз вызывали в полицию и прокуратуру. «Мой канал был не первым, кто это зарепостил, а крайним остался я», — сказал блогер. 12 января его задержали за управление автомобилем с недействительными правами, доставили в полицию и изъяли удостоверение. В МВД утверждают, что Торопцева лишили водительских прав в мае 2018 года, при этом сам он заявил, что этого не было. 14 января суд арестовал Торопцева на 10 суток, после чего тот объявил голодовку с требованием прекратить преследование и вернуть права. Блогер допускал, что из-за давления, которое на него оказывают, он эмигрирует из России в Канаду.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете. «В информационных сообщениях содержатся ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов», — заявили следователи по поводу видео с похорон криминального авторитета. Новость о возбуждении дела 17 января появилась на сайте управления СК по Хабаровскому краю, но затем по неизвестной причине была удалена. О возбуждении дела со ссылкой на СК, в частности, сообщали ТАСС и РИА Новости.

В рамках дела о клевете полиция провела обыск у друга Виктора Торопцева. Утром 17 января полицейские пришли домой к жителю Комсомольска-на-Амуре Михаилу Потапенкову, сообщает «Медиазона», ссылаясь на слова координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова. Он утверждает, что у Потапенкова изъяли всю технику. Ему показали постановление суда об обыске, но не дали прочесть его. Прянишников говорит, что в постановлении упоминается Торопцев.

Александр Бакланов