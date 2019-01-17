Португальского хакера арестовали за вымогательство денег у футбольных клубов. Он передавал украденные документы проекту Football Leaks

Вход на стадион «Бенфики», которая стала одной из жертв атак Руя Пинто Yuri Turkov / Shutterstock.com

В Будапеште арестован 30-летний гражданин Португалии, подозреваемый в краже секретной документации ведущих португальских футбольных клубов. Эти материалы легли в основу проекта . Имя подозреваемого официально не названо, но, как сообщает BBC со ссылкой на португальские СМИ, его зовут Руй Пинто, он родом из города Вила-Нова-ди-Гая на севере страны.

Хакер предположительно украл у «Порту», «Спортинга» и «Бенфики» материалы, касающиеся зарплат футболистов, трансферных планов и текущих переговоров. После этого, пишет испанское издание Marca, его адвокат связался с руководством клубов, потребовав заплатить за то, чтобы сведения не попали в прессу. Когда они отказались, Пинто передал документы проекту Football Leaks. Подозреваемому предъявлены обвинения в вымогательстве.

Португальским властям удалось установить личность Пинто еще несколько лет назад, но найти его оказалось сложнее. В сентябре издание Sábado рассказало, что в полиции его считают «компьютерным гением», первое дело против которого возбудили еще шесть лет назад за кражу 270 тысяч евро, находившихся на счетах одного из офшорных банков.

Среди историй, которые, скорее всего, попали в Football Leaks из-за Пинто, — странный переход малоизвестного австрийского нападающего Кевина Фризенбихлера из второй команды «Баварии» в лиссабонскую «Бенфику». Он тут же был отдан в аренду в польский клуб «Легия» из города Гданьск. Хотя «Бенфике» игрок был явно не нужен, его агент заработал на переходе около миллиона евро и получил дополнительные бонусы от дальнейшей перепродажи. Это заставляет подозревать руководство клуба в нечистоплотности в финансовых вопросах.

В начале ноября европейские СМИ из объединения European Investigative Collaborations опубликовали серию материалов, подготовленных совместно с Football Leaks. В них говорилось, в частности, что крупнейшие российские клубы получили из госбюджета около 1,65 миллиарда рублей за пять лет, катарский фонд купил ПСЖ в обмен на поддержку заявки Катара на чемпионат мира 2022 года, а крупнейшие европейские клубы собираются создать Суперлигу без участия УЕФА.

Дмитрий Карцев