Ватиканские атлеты на презентации сборной команды Andrew Medichini / AP / Scanpix / LETA

В Ватикане в службе печати Святого престола 10 января состоялась презентация сборной команды по легкой атлетике. Это первая официальная спортивная организация в городе-государстве.

По соглашению с Олимпийским комитетом Италии, команда стала частью итальянской легкоатлетической федерации — это дает доступ к участию в официальных соревнованиях и медицинским и тренерским ресурсам, а в будущем сборная Ватикана планирует вступить в . В ближайших планах у легкоатлетов участие в и в .

Сейчас в команду входят около — среди них священники, гвардейцы, административные работники и 62-летний сотрудник Апостольской библиотеки. На презентации они присутствовали в темно-синих спортивных костюмах с изображенным на них гербом Ватикана.

Команда создана в рамках общей политики государства по продвижению спорта как способа диалога и пути к достижению мира и солидарности — главным ее приоритетом будет участие в соревнованиях, имеющих культурное и символическое значение, а не достижение высоких результатов. В то же время президент команды, член Папского совета по культуре Мельхор Санчес де Тока-и-Аламеда отметил, что в Ватикане «всегда мечтали увидеть флаг Святого Престола на открытии Олимпийских Игр».