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10 января рассказала про уголовное дело о договорных теннисных матчах, фигурантами которого стали 83 человека. Среди них 28 профессиональных теннисистов, один из них в 2018 году участвовал в (имена спортсменов не раскрываются). 15 фигурантов дела арестованы, остальные остаются на свободе.

Расследование началось после жалобы Tennis Integrity Unit (TIU) — организации, отвечающей за борьбу с договорными матчами в теннисе. Представители TIU заявили о нарушениях на играх турниров серий и . По версии следствия, за этим стояла этническая криминальная группировка армян, члены которой делали крупные ставки на результаты матчей.

Преступники делали ставки в интернете под фальшивыми именами, чтобы скрыть доходы, полученные незаконным путем. Подозреваемые украли личности тысяч людей, отмечает Гражданская гвардия Испании. Ведомство считает, что преступная схема использовалась по меньшей мере с февраля 2017 года и принесла подозреваемым миллионы евро. Точная сумма их предполагаемого дохода не называется.

В ходе спецоперации, которую Гражданская гвардия Испании организовала вместе с , были проведены 11 обысков в девяти испанских регионах. Сотрудники правоохранительных органов изъяли, в частности, 167 тысяч евро наличными, огнестрельное оружие, ювелирные изделия и сумки (преступники вкладывали деньги в предметы роскоши). Кроме того, в рамках расследования были заблокированы 42 банковских счета.

Задержания и обыски по делу о договорных матчах EUROPOLtube

В зависимости от их роли в незаконной схеме фигурантам дела вменяют в вину участие в преступной организации, подкуп, мошенничество, отмывание денег, незаконное хранение оружия и кражу личных данных.

Ольга Корелина