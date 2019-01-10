В Испании раскрыли дело о договорных матчах в теннисе. Среди подозреваемых — 28 профессиональных спортсменов
Гражданская гвардия Испании 10 января рассказала про уголовное дело о договорных теннисных матчах, фигурантами которого стали 83 человека. Среди них 28 профессиональных теннисистов, один из них в 2018 году участвовал в US Open (имена спортсменов не раскрываются). 15 фигурантов дела арестованы, остальные остаются на свободе.
Расследование началось после жалобы Tennis Integrity Unit (TIU) — организации, отвечающей за борьбу с договорными матчами в теннисе. Представители TIU заявили о нарушениях на играх турниров серий ITF Futures и ATP Challenger. По версии следствия, за этим стояла этническая криминальная группировка армян, члены которой делали крупные ставки на результаты матчей.
Преступники делали ставки в интернете под фальшивыми именами, чтобы скрыть доходы, полученные незаконным путем. Подозреваемые украли личности тысяч людей, отмечает Гражданская гвардия Испании. Ведомство считает, что преступная схема использовалась по меньшей мере с февраля 2017 года и принесла подозреваемым миллионы евро. Точная сумма их предполагаемого дохода не называется.
В ходе спецоперации, которую Гражданская гвардия Испании организовала вместе с Европолом, были проведены 11 обысков в девяти испанских регионах. Сотрудники правоохранительных органов изъяли, в частности, 167 тысяч евро наличными, огнестрельное оружие, ювелирные изделия и сумки (преступники вкладывали деньги в предметы роскоши). Кроме того, в рамках расследования были заблокированы 42 банковских счета.
В зависимости от их роли в незаконной схеме фигурантам дела вменяют в вину участие в преступной организации, подкуп, мошенничество, отмывание денег, незаконное хранение оружия и кражу личных данных.