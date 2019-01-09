В центре Таллина повесили плакаты про разделение эстонцев и русских. Оказалось, это часть предвыборной кампании за интеграцию

Sander Ilvest / Postimees / Scanpix / LETA

7 января на трамвайной остановке в центре Таллина появились плакаты на эстонском и русском языках: в одной части платформы было написано «Здесь только эстонцы», в другой — «Здесь только русские». На плакатах указали номера телефонов, где работали автоответчики с текстом «мы должны сплотиться» и «обязательно убедись, что ты стоишь на правильной стороне».

Кто именно разместил плакаты, первое время известно не было; крупнейшие политические партии Эстонии заявили о непричастности к акции, которую в СМИ стали называть «скандальной» и «разделяющей». В соцсетях ее сравнивали с расовой сегрегацией в США. Уже к вечеру 7 января плакаты были перечеркнуты, а поверх них наклеили стикеры спектакля «Со второго взгляда», который был поставлен совместно Русским театром Эстонии и Таллинским городским театром (на афише изображены два соприкасающихся языка в цветах эстонского и российского флагов). Таллинский департамент предпринимательства заявил, что плакаты не соответствовали закону о рекламе, так как реклама «не должна противоречить добрым традициям».

Утром 8 января ответственность за установку плакатов взяла на себя партия «Ээсти 200», образованная в 2018 году. Ее лидер, директор Нарвского колледжа Тартусского университета Кристина Каллас на пресс-конференции объяснила, что партия пыталась привлечь внимание к проблеме «расколотого общества» Эстонии. Сами плакаты были заменены: на остановке появились призывы к совместному обучению эстонских и русских детей. Новые плакаты также подверглись вандализму.

«Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это — не расколотое общество, то как тогда это называть?» — цитирует Каллас издание Postimees.

Каллас извинилась перед теми, кого «задели эти плакаты», отметив, что русские жители Эстонии каждый день чувствуют разобщенность. Она заявила, что в партии не ожидали такой острой реакции, которая, по ее мнению, подтверждает актуальность проблемы. По данным Postimees, по первоначальному плану плакаты должны были провисеть не сутки, а несколько дней.

Кристину Каллас и ее партию раскритиковали оппоненты. Раймонд Кальюлайд из Центристской партии, входящей в правящую коалицию, заявил, что «Ээсти 200» «больше не имеет морального права участвовать в обсуждении будущего русских школ». Министр юстиции Урмас Рейнсалу из консервативной партии «Отечество», также входящей в коалицию, заявил, что акция «позволит России создать ложный образ Эстонии в пропагандистской войне» (российские государственные СМИ действительно уделили внимание случившемуся), и обвинил Каллас том, что ее план нацелен на «конец эстонского национального государства».

Коллега Рейнсалу по партии, депутат Виктория Ладынская-Кубитс упрекнула Каллас в том, что та не предусмотрела реакцию широкой аудитории, которая «не должна следить и понимать, что будет следующий [разъясняющий] плакат».

Осенью 2018 года партия «Отечество» предложила полностью перевести русскоязычные школы и детские сады на обучение на эстонском языке. Предложение «Ээсти 200» организовать совместное обучение эстонских и русских детей в партии назвали «интеграционным экспериментом», в котором дети будут «подопытными кроликами». Образование на русском языке, по словам Кристины Каллас, в Эстонии получают в том или ином виде 26% школьников.

Виктор Давыдов