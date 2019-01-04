Заседание бундестага 28 ноября 2018 года Christian Spicker / imago / Scanpix / LETA

В декабре твиттер-аккаунт G0d (@_0rbit) организовал (аккаунт уже удален, сохранились копии). Вместо традиционных конфет он раз в день выкладывал ссылку на массивы личных данных знаменитостей и звезд ютьюба. Например, 8 декабря был выложен архив данных актера Тиля Швайгера. С 20-го окошка календаря (20 декабря) началась публикация архивов о главных германских политических партиях. Были выложены данные по всем партиям-членам бундестага, кроме ультраправой .

Впервые публикацию данных заметили только в ночь на 4 января, это сделали журналисты телерадиокомпании RBB. Тогда же стало понятно, что в партийных архивах есть личные данные (адреса, телефоны, документы, фотографии, номера банковских карт) сотен политиков федерального и местного уровня, а также партийные документы. Были опубликованы в том числе два адреса электронной почты и номер факса канцлера Ангелы Меркель. В правительстве Германии поспешили заверить, что никакая важная информация в открытый доступ не попала.

Достоверность опубликованной информации окончательно не подтверждена. Проверка Sueddeutsche Zeitung показала, что значительная часть опубликованных сведений похожа на правду. При этом, депутат бундестага от СПГ Флориан Пост уже заявил, что одно из якобы приписанных ему личных сообщений он никогда не видел.

Как хакеры получили доступ к такому разнообразному набору данных, неизвестно. Аккаунт в твиттере публиковал архивы про известных людей и до рождественского календаря — как минимум с лета 2017 года. Источники агентства DPA предполагают, что речь может идти о взломе сети бундестага, но это не объясняет, откуда в архивах данные парламентариев местного уровня.

Михаил Зеленский