The Washington Post рассказала о первой попытке ГРУ повлиять на американских политиков. Им разослали письма от имени «патриотов Украины»

Штаб-квартира Главного управления Генерального штаба (ГРУ) в Москве Reuters / Scanpix / LETA

Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) пыталось повлиять на позицию американских политиков по украинскому вопросу, сообщает The Washington Post со ссылкой на разведку одной из западных стран.

По данным издания, в 2015 году 12 американских получили одинаковые электронные письма, отправитель которых назвал себя членом группы «Патриоты Украины». Письмо, составленное на примитивном английском языке, начиналось так: «Сенаторы и конгрессмены США! Ситуация в Украине сегодня крайне тяжелая. Украина находится в состоянии войны… Уровень коррупции в вооруженных силах колоссален. Высокопоставленный офицер продает оружие террористам».

Письмо содержало ссылку на петицию с призывом «спасти» Украину. Сенаторов просили прислать «опытных специалистов США и НАТО», которые заменили бы украинское военное командование. «Надеемся, что вы сможете повлиять на Белый дом, Пентагон и Госдепартамент и добиться отправки западных офицеров в Украину для прямого контроля над нашими вооруженными силами», — говорилось в петиции.

За рассылкой писем стояло одно из подразделений ГРУ — войсковая часть № 54777, или 72-й отдельный центр специальной службы, который специализируется на ведении «психологической войны», заявили источники The Washington Post. По их словам, ГРУ преследовало две цели — деморализовать украинцев и заставить американских политиков думать, что украинцы потеряли веру в свою армию. При этом 12 сенаторов, получивших письмо, по всей видимости, были выбраны просто по алфавиту, пишет газета.

Издание называет этот инцидент первой и «несколько грубой» попыткой ГРУ оказать психологическое воздействие на американских политиков. Попытка оказалась неудачной — письмо не повлияло на позицию Конгресса относительно Украины, утверждает The Washington Post.

Ольга Корелина