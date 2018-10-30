В Венеции сильнейшее за 40 лет наводнение. Затоплено три четверти города

Площадь Сан-Марко, 29 октября 2018 года Manuel Silvestri / Reuters / Scanpix / LETA

В Венеции самое сильное наводнение за последние несколько десятков лет. Под водой, по состоянию на вечер понедельника, 29 октября, оказалось около 77% исторической части города.

Из-за сильных дождей и штормового ветра уровень воды поднялся на 1,56 метра, сообщает ANSA. Речь идет о максимальном подъеме воды с декабря 1979 года. Рекордным считается наводнение, произошедшее в городе в ноябре 1966 года, напоминает CNN. Тогда вода поднялась на 1,94 метра.

Набережная Рива дельи Скьявони в Венеции, 29 октября 2018 года Miguel Medina / AFP / Scanpix / LETA

В других регионах Италии непогода привела к отключениям электричества — без света остались несколько сотен тысяч домохозяйств. В Риме отменены занятия в школах, в Генуе возникли перебои в движении поездов.

Власти сообщают о семи погибших и нескольких десятках пострадавших. Один человек числится пропавшим без вести.

Паводок в области Фриули. 28 октября 2018 года Luciano Solero / EPA / Scanpix / LETA

Наводнения в Венеции, так называемая Acqua Alta («высокая вода», итал.), происходят регулярно, однако выше отметки в 1,1 метра уровень воды (при нем затапливает около 12% исторической части города) поднимается лишь несколько раз в год. В последнее время, отмечает CNN, число сильных наводнений в Венеции увеличилось, одной из причин этого считают глобальные изменения климата.

Наводнение в Венеции Meduza