Человек уничтожил более половины диких животных за полвека. Ученые говорят о шестой волне массового вымирания на Земле

Сотрудник Службы охраны дикой природы Кении охраняет горящие слоновьи бивни, статуэтки из слоновой кости и рога носорогов, апрель 2016 года Carl De Souza / AFP / Scanpix / LETA

Человечество уничтожило 60% млекопитающих, птиц, рыб и рептилий на планете меньше чем за полвека — в период c 1970 по 2014 год. Об этом говорится в докладе «Living Planet Index», подготовленном Всемирным фондом дикой природы (WWF) и Лондонским зоологическим обществом; кратко о нем рассказывает The Guardian.

Ученые из 59 стран, готовившие доклад, проанализировали данные о 16704 популяциях, представляющих четыре тысячи видов. По мнению специалистов, в мире началась шестая волна массового вымирания, но первая, которая происходит из-за одного конкретного вида, — человека. Авторы доклада уверены, что уничтожение дикой природы угрожает будущему человечества — растущее потребление ресурсов уничтожает среду обитания, от которой зависят качество воздуха и воды.

«Мы слепо идем к краю пропасти», — сказал исполнительный директор WWF по вопросам науки Майк Барретт, комментируя доклад. По его словам, если бы численность населения в мире сократилась на 60%, это привело бы к опустошению Северной Америки, Южной Америки, Африки, Европы, Китая и Океании.

Ученые установили, что сильнее всего пострадали животные в Южной и Центральной Америках, где популяции позвоночных сократились на 89%. Во многом это обусловлено вырубкой лесов. Каждые два месяца уничтожают часть тропической саванны, известной как , сравнимой по размерам с Лондоном (более полутора тысяч квадратных километров). Среди мест обитания больше других пострадали реки и озера, где популяции диких видов сократились на 83%.

Авторы доклада назвали несколько причин, почему животных становится меньше. Главная из них — уничтожение естественных мест обитания ради сельскохозяйственных нужд. По оценке ученых, деятельность человека затрагивает три четверти всех территорий на планете. Другая причина — убийства животных ради пищи. Из-за охоты исчезли не менее 300 видов животных. Кроме того, на численность популяций влияют химические загрязнения, торговля животными и распространение .

Гендиректор WWF International Марко Ламбертини считает основной проблемой потребление: «Мы больше не можем игнорировать влияние нынешних разрушительных моделей производства и расточительного образа жизни». Майк Барретт отметил, в свою очередь, что восстановить потери дикой природы поможет сокращение потребления мяса. Исполнительный директор WWF в Великобритании Таня Стил добавила: «Мы первое поколение, которое знает, что уничтожает планету, и последнее, способное что-то сделать с этим».

Александр Бакланов