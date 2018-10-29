В Индонезии упал в море «Боинг», на борту которого находились 189 человек. Главное

Участник поисково-спасательной операции в Индонезии, где разбился пассажирский Boeing 737, 29 октября 2018 года Basarnas / EPA / Scanpix / LETA

В Индонезии разбился самолет Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 189 человек. На лайнере летели 181 пассажир, в том числе двое детей и один младенец, а также двое пилотов и шестеро членов экипажа, сообщили в Агентстве по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии. Самолет авиакомпании упал в Яванское море в 15 километрах от западного побережья острова Ява на глубину от 30 до 35 метров. Связь с рейсом JT-610 была потеряна вскоре после его вылета из аэропорта Джакарты в город Панкалпинанг в индонезийской провинции Банка-Белитунг. Перед крушением пилоты сообщили диспетчерам, что собираются вернуться в аэропорт вылета. Очевидцы с буксира в порту Джакарты наблюдали, как самолет упал в море.

Самолет разбился спустя 13 минут после вылета. Он вылетел из Джакарты утром 29 октября в 6:20 по местному времени (в 2:20 ночи по Москве) и в 6:33 потерпел крушение. По неподтвержденным данным сайта Flightradar24, самолет взлетел в 6:21, поднялся на высоту 1524 метра, и передал последний сигнал в 6:32. В этот момент лайнер находился на высоте 1131 метр, а его скорость увеличилась до 345 узлов (более 635 километров в час). Очевидцы подтвердили, что самолет упал в воду в 6:33.

На месте крушения обнаружены обломки самолета и личные вещи пассажиров. Участники поисково-спасательной операции нашли спасательные жилеты, сиденья самолета, наушники и мобильные телефоны в двух милях от предполагаемого места падения лайнера, вблизи морского нефтеперерабатывающего завода. Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо опубликовал в твиттере две видеозаписи, где видны плавающие обломки и нефтяное пятно.

Информации о жертвах авиакатастрофы нет. Известно, что на борту разбившегося самолета находились по меньшей мере 23 правительственных чиновника. По предварительным данным, россиян на лайнере не было. Как сообщили в посольстве РФ в Джакарте, пока что представители Индонезии не ответили на запрос российских дипломатов, но в неофициальных списках пассажиров указаны только индонезийские фамилии.

Причина крушения самолета Lion Air пока неизвестна. Разбившийся самолет был новым, он поступил в компанию в августе и за два месяца успел налетать 800 часов. В Lion Air подчеркнули, что самолет был пригоден к полету. Известно, что во время предыдущего рейса из Бали в Джакарту у самолета возникла техническая проблема, которая была устранена, сообщили в авиакомпании. Командир экипажа имел шесть тысяч часов налета, а второй пилот — около пяти тысяч часов. В районе, где лайнер пропал с экранов радаров, стояла спокойная погода, отмечает CNN. В Национальном комитете по безопасности на транспорте Индонезии сообщили, что назовут причину падения после изучения всей информации, в том числе данных черных ящиков. Это первая авиакатастрофа с участием модели Boeing 737 MAX 8 — ее начали использовать на коммерческих рейсах в 2017 году.

Александр Бакланов