Служба госбезопасности Чехословакии шпионила за Трампом. Отец его первой жены был осведомителем

Дональд и Ивана Трамп, 1989 год Adam Scull / photolink / mediapunch / REX / Vida Press

Служба государственной безопасности Чехословакии (StB) — тайная полиция в годы коммунистического режима в Чехословакии — в 1980-х годах следила за семьей бизнесмена, а ныне президента США Дональда Трампа. Об этом, как сообщили британская газета The Guardian и чешский журнал Respect, свидетельствуют архивные документы и показания бывших сотрудников StB.

Шпионская операция началась после того, как в 1977 году Дональд Трамп женился на Иване Зельничковой, уроженке чешского города Злин (в 1949-1989 годах — Готвальдов). Первые документы о семье Трампа в StB датированы 1979 годом. Тесть Трампа как «конспиративный» осведомитель регулярно сообщал разведке о визитах дочери в Чехословакию, а также о карьере зятя в Нью-Йорке. Он работал на Службу госбезопасности до падения коммунистического режима.

Бывший сотрудник Службы госбезопасности из города Готвальдов Властимил Данек подтвердил, что разведка интересовалась Трампом. «Он был бизнесменом, у него было много контактов, в том числе в политических кругах США», — сказал бывший разведчик. Он сообщил журналистам, что интерес к Трампу проявляли и в штаб-квартире спецслужбы в Праге.

Чехословацкая разведка активизировала свою работу в отношении Трампа в конце 1980-х годов, чтобы получить сведения о «высших эшелонах власти США». Это произошло после того, как в 1987 году Трамп посетил СССР, а вскоре объявил о планах баллотироваться в президенты США. Тогда Трамп так и не выдвинул свою кандидатуру на выборах.

В октябре 1988 года, незадолго до выборов в США, в Чехословакию приехала Ивана Трамп, которая рассказала отцу, что следующим президентом станет Джордж Буш-старший. Тесть Трампа передал эти сведения тайной полиции. В январе 1989 года лейтенант StB Питер Сури составил отчет о том, что Ивана Трамп узнала о предстоящей победе Буша, поскольку вошла «в высокие политические круги». Сури предложил продолжать поддерживать связь с ее отцом для получения новой информации о политике и экономике США, а также об американских разведывательных службах. Питер Сури подтвердил журналистам подлинность отчета, но отметил, что лично не занимался Трампом — это была работа его коллег.

Делилась ли Чехословакия полученными данными с КГБ СССР, неизвестно. Властимил Данек отказался это подтвердить или опровергнуть и не стал раскрывать другие подробности, поскольку «не хочет никаких проблем». При этом неназванные офицеры StB предположили, что и Москва, и Прага стремились использовать родственников Трампа в интересах разведки. Насколько масштабной была операция КГБ, неясно.

Александр Бакланов