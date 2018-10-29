IBM покупает Red Hat. Корпорация заплатит 34 миллиарда долларов за разработчика программ на базе Linux

Pau Barrena / AFP / Scanpix / LETA

28 октября корпорация IBM объявила о покупке компании Red Hat — разработчика программного обеспечения с открытым кодом на основе операционной системы Linux. IBM заплатит за Red Hat 34 миллиарда долларов, выкупив все акции компании по цене 190 долларов за штуку (хотя их рыночная стоимость перед закрытием биржевых торгов на прошлой неделе составляла 117 долларов). Сделка будет закрыта в середине 2019 года. Red Hat станет отдельным подразделением в составе IBM.

Компанию Red Hat создали в 1993 году. Первое время она была известна своим бесплатным Red Hat Linux. В начале 2000-х компания прекратила его поддерживать и начала разрабатывать дистрибутив Red Hat Enterprise Linux и другие решения, предназначенные для корпоративных клиентов и продаваемые по подписке. Кроме того, Red Hat поддерживает Fedora — бесплатную операционную систему на базе Linux. Ее разработкой занимается сообщество пользователей, но компания спонсирует проект и использует Fedora как тестовую площадку для своих коммерческих продуктов.

Red Hat в 2012 году стала первым в мире разработчиком ПО с открытым кодом, чей доход превысил миллиард долларов. В 2017 году он достиг почти трех миллиардов долларов. За последние пять лет акции компании выросли на 170%. У IBM дела идут хуже, чем у Red Hat — за тот же период стоимость акций корпорации снизилась почти на треть. Один из самых заметных проектов IBM последних лет — суперкомпьютер Watson с искусственным интеллектом, который в 2011 году выиграл телевикторину Jeopardy! (ее российский аналог — «Своя игра»). Через несколько лет IBM дала клиентам своей доступ к возможностям Watson.

Red Hat специализируется на решениях в сфере облачных технологий, где широко применяется операционная система Linux. Это и интересует IBM, которая считает их одним из ключевых направлений своего развития. Корпорация надеется, что с помощью покупки Red Hat опередит конкурентов из Amazon, Google и Microsoft и станет мировым лидером на рынке облачных технологий. «Приобретение Red Hat изменит правила игры», — заявила глава совета директоров и президент IBM Джинни Рометти.

Ранее IBM уже заключила несколько крупных сделок, чтобы закрепиться на рынке облачных технологий, — в частности, в 2013 году купила за два миллиарда долларов провайдера SoftLayer. Сделка с Red Hat стала крупнейшей в истории IBM и третьей в списке самых крупных на мировом технологическом рынке.

Ольга Корелина