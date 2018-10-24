Австралийский бизнесмен вернулся к идее построить копию «Титаника» и возить на ней туристов. В прошлый раз у него ничего не вышло

Три года назад австралийский миллионер Клайв Палмер объявил о заморозке проекта по строительству копии «Титаника». В 2018 году он неожиданно вернулся к этой идее: его компания в сентябре 2018-го сообщила о намерении спустить судно на воду. Новость на ее официальном сайте стала первым обновлением за четыре года.

В октябре Палмер рассказал, что первый двухнедельный круиз судно, которое будет готово к 2022 году, совершит из Сингапура в Дубай. Оттуда оно отправится в Саутгемптон, после чего начнет регулярные путешествия в Нью-Йорк (по маршруту оригинального «Титаника») и обратно.

Titanic II — Technical Specifications Update United Australia Party

Новый «Титаник» внешне и внутренне будет практически точной копией оригинала. Отличаться он будет в основном более строгим подходом к безопасности: на борту разместят достаточное количество , а сам корпус будет собран из сваренных, а не сшитых листов металла. Помимо этого, новый «Титаник» будет оснащен современным радио- и навигационным оборудованием. Судно сможет перевозить 2,4 тысячи пассажиров, а обеспечивать его работу будут 900 членов экипажа. Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов долларов.

О планах по постройке копии «Титаника» было впервые заявлено 30 апреля 2012 года, после катастрофы. Первоначально спустить судно на воду планировалось в 2016-м, потом сообщалось о 2018-м. Строить «Титаник» должны были в Китае на одной из государственных верфей. На протяжении 2012–2013 годов Blue Star Line вела активную промокампанию и регулярно отчитывалась о ходе проекта. К середине 2014 года новости о «Титанике» перестали появляться, а в 2015 году на фоне публикаций в СМИ о том, что строительство так и не началось и что на него даже не найдены деньги, Blue Star Line объявила о заморозке проекта.

BSL Titanic II — OFFICIAL FULL PROMOTIONAL VIDEO — Clive Palmer United Australia Party

Клайв Палмер, основатель Blue Star Line и главный идеолог проекта, — один из самых богатых людей Австралии. Он сделал свое состояние, которое оценивается в 600 миллионов австралийских долларов (425 миллионов долларов США), на добыче угля и железа.

Но помимо бизнеса, Палмер активно занимается политикой. В 2013 году бизнесмен создал партию «Палмер Юнайтед», которая заняла четвертое место на состоявшихся через несколько месяцев федеральных выборах; именно на тот период пришлась основная активность Blue Star Line на начальном этапе ее существования. В начале 2018 года Палмер, ранее прекративший политическую деятельность, объявил о возрождении своей партии и намерении участвовать в выборах 2019 года.

Григорий Левченко