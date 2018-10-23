Музей Библии в Вашингтоне признал фальшивой треть своей коллекции свитков Мертвого моря До 90% всех проданных фрагментов могут быть поддельными

Фрагменты свитков Мертвого моря из коллекции Музея природы и науки города Дэнвер, штат Колорадо Helen H. Richardson / The Denver Post / Getty Images

Свитки Мертвого моря — одна из главных археологических находок XX века. Их обнаружили в 1947 году в пещерах Кумрана — районе на северо-западном побережье Мертвого моря, примерно в 20 километрах к востоку от Иерусалима. Считается, что первыми рукописи случайно нашли бедуинские пастухи, затем к работам в пещерах подключились археологи. Многие свитки лежали в глиняных сосудах на глубине 400 метров под уровнем моря. Всего в 11 пещерах в период с 1947 по 1956 года нашли более 100 тысяч фрагментов рукописей различной сохранности.

Свитки содержали в том числе древнейшие списки Ветхого завета. Наряду с небиблейскими текстами на фрагментах рукописей, найденных в пещерах, оказались библейские тексты, записанные более двух тысяч лет назад (во втором-третьем веках до новой эры). В свитках удалось опознать части почти всех ветхозаветных книг; найденный в пещерах список книги пророка Исаии оказался на тысячу лет старше самого древнего сохранившегося текста.

Часть фрагментов, переданных в Музей Библии в Вашингтоне, оказалась поддельной. 22 октября были объявлены результаты внешней экспертизы 16 фрагментов из коллекции музея. Ученые из немецкого Федерального института материальных исследований пришли к заключению, что древнее происхождение пяти из них не подтвердилось. Эти фрагменты удалены из экспозиции. «Мы надеялись, что результаты экспертизы будут другими, — заявил главный куратор Музея Библии Джеффри Клоа, — но мы намерены воспользоваться ситуацией, чтобы объяснить важность оценки редких библейских артефактов».

Значительное число фрагментов Кумранских рукописей в 2000-х годах поступили в продажу. Часть свитков изначально попала в руки к ученым, и работы по реставрации и публикации свитков заняли несколько десятилетий. Однако, как писала в ноябре 2017 года The Guardian, первые находки бедуины продавали местным жителям. В частности, значительную коллекцию фрагментов собрал палестинский христианин по имени Халил Эскандер Шалил, также известный как Кандо. Долгое время коллекция находилась в хранилище в Цюрихе, но в начале 2000-х потомки Кандо начали продавать их.

Всего с 2002 года было продано 75 фрагментов рукописей на общую сумму в несколько миллионов долларов. Значительную часть покупателей составляли меценаты из числа американских евангелистов. В частности, 13 фрагментов приобрел миллиардер и основатель Музея Библии Стив Грин. В 2017 году The Guardian писала, что Грин решил проверить подлинность купленных им фрагментов. Исследователи подозревали, что шесть фрагментов из его коллекции могут оказаться фальшивыми, а всего объем подделок может достигать 90% от общего числа проданных фрагментов.

Константин Бенюмов