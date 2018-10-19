Саграда-Фамилия заплатит Барселоне 36 миллионов евро. Храм больше 130 лет строят без разрешения

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Строящийся храм Святого Семейства в Барселоне, известный как , согласился заплатить городским властям 36 миллионов евро за то, что более 130 лет строительство продолжается без официального разрешения. Мэр Барселоны Ада Колау назвала достигнутое соглашение историческим, сообщает BBC News.

Деньги должны быть перечислены в течение 10 лет. Они пойдут на развитие городского транспорта (22 миллиона евро), повышение доступности метро (семь миллионов евро), реконструкцию улиц (четыре миллиона евро), а также на уборку улиц и повышение безопасности (три миллиона евро), сообщили в городском совете Барселоны. В обмен на эти выплаты городские власти обещают урегулировать статус храма в начале следующего года.

Строительство Саграда-Фамилия с 1882 года продолжается без какого-либо контроля со стороны городского совета или регионального правительства Каталонии. Из-за отсутствия надзора строители нарушали установленные нормы. Например, восемь колонн храма частично оказались на тротуаре. К сегодняшнему дню строительство завершено примерно на 70%.

Ежегодно район Барселоны, где располагается Саграда-Фамилия, посещают 20 миллионов человек. Сам храм — 4,5 миллиона человек в год, или более 12 тысяч человек в день. Билеты на вход стоят от 15 евро, а ежегодный доход от туризма составляет около 50 миллионов евро. Туристический поток резко вырос после того, как в ноябре 2010 года храм освятил папа римский Бенедикт XVI.

Александр Бакланов