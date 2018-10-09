В Амурской области обрушился мост, проходящий над Транссибирской магистралью

В городе Свободный Амурской области автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути.

По предварительным данным, пострадал один человек — водитель грузовика, проезжавшего по мосту. Он доставлен в больницу с открытым переломом ноги и ушибом грудной клетки, его состояние оценивается как «нормальное», заявили в Минздраве региона.

Судя по видеозаписи и фотографиям инцидента, при падении мост повредил грузовой поезд, стоящий на путях. Прямо перед обрушением под мостом проехал еще один грузовой состав.

В Приамурье на железнодорожные пути рухнул мост https://t.co/nikHqKmtO6 pic.twitter.com/r8as7ypFP3 — РИА Новости (@rianru) October 9, 2018

Обрушение моста в Свободном ИА «Порт Амур»

Движение по Транссибирской магистрали приостановлено, передает «Интерфакс». На движении пассажирских поездов это пока не сказалось, так как они пока находятся «далеко от станции Свободный», заявили в Забайкальской железной дороге.

В правительстве региона заявили, что мост мог обрушиться из-за проезда «груженого большегрузного транспорта». В районе введен режим ЧС. «К месту происшествия экстренно выехали губернатор региона и министр транспорта и строительства. Первоочередная задача сейчас — не допустить транспортного коллапса», — заявили в правительстве. Прокуратура начала проверку.