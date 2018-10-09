Компания Facebook 8 октября представила свой первый гаджет — экран для видеозвонков Portal. Компания планировала выйти на рынок «умных» устройств еще несколько месяцев назад, но это пришлось отложить из-за скандалов с утечкой данных пользователей.

Главная (и почти единственная) функция Portal — совершение видеозвонков. Профильные СМИ особо отмечают возможности «умной» видеосъемки устройства: он оснащен технологией распознавания лиц, которая позволяет звонящему все время находиться в кадре — даже если он перемещается по комнате во время разговора, объектив камеры двигается за ним. Если в ходе диалога в кадр попадет еще один человек, центрирование автоматически сместится таким образом, чтобы он тоже был хорошо виден на экране.

Журналист TechCrunch изучает возможности Portal TechCrunch

Помимо этого, Portal позволяет использовать в ходе звонков маски и элементы дополненной реальности — благодаря им ваши собеседники будут видеть поверх вашего лица виртуальные очки или, например, кошку на голове. Звонить можно своим контактам из Facebook Messenger, при этом Portal поддерживает видеоконференции с возможностью подключения до семи человек. Собеседникам необязательно тоже иметь Portal — они могут принимать звонок (или звонить на устройство) с компьютера или телефона.

На фоне серии скандалов с утечкой пользовательских данных, в которых оказалась замешана Facebook, в Portal конфиденциальности уделено особое внимание. Функция выключения на устройстве не погружает его в спящий режим, а полностью прекращает любую электронную активность. Помимо этого, чтобы пользователь мог точно убедиться в том, что его не записывают и не прослушивают помимо его воли, камеру и микрофон в Portal можно физически закрыть специальной насадкой. Видеозвонки в Portal записать невозможно — опять-таки по соображениям приватности.

Главным минусом нового устройства, на который обращают внимание практически все журналисты, является его крайне ограниченная функциональность. Помимо видеозвонков, он может включить музыку с Pandora или Spotify (кстати, дополнительные голосовые команды обрабатываются с помощью встроенной в устройство Alexa от Amazon — в отличие от непосредственно звонков, за которые отвечает собственный ассистент Facebook), а также просматривать видео с — но на этом его возможности заканчиваются. Пользователь не может смотреть видео с YouTube или с Netflix, не может использовать WhatsApp и Instagram (хотя обе этих соцсети принадлежат Facebook) и не может писать текстовые сообщения контактам в самом фейсбуке. У устройства нет даже веб-браузера.

Portal Plus Facebook

Portal пока выпущен в двух вариантах — обычный (будет продаваться по цене 199 долларов) и Plus (349 долларов). Отличаются они размером экрана и разрешением (10,1 дюйма и 1280×800 у младшей модели, 15,6 дюйма и 1920×1080 старшей) и колонками (у Plus они более мощные и с отдельным низкочастотным динамиком). Заказать его можно пока только в США, поставки начнутся в ноябре 2018 года.