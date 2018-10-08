Microsoft остановила обновление Windows 10. Система стала удалять файлы пользователей из папки «Мои документы»

Компания Microsoft объявила о приостановке выпуска обновления операционной системы Windows 10 из-за жалоб пользователей. Очередная версия под номером 1809, в которой анонсировалось повышение стабильности и безопасности системы, вышла 2 октября. Обновление пока не поставлялось автоматически, пользователи могли сами загрузить и установить пакет улучшений вручную.

После выхода апдейта компания получила множество жалоб на некорректную работу обновленной системы. Некоторые их них касались проблем с доступом к интернету у ряда программ, другие выявили несовместимость драйверов, что сказалось на производительности Windows 10. Но самой серьезной ошибкой стало исчезновение личных файлов пользователей из папки «Мои документы».

Так, один из пользователей пожаловался на форуме сайта Microsoft, что после установки октябрьского обновления Windows 10 система удалила все его личные файлы за последние 23 года общим объемом 220 гигабайт. Откат до предыдущей версии Windows 10, равно как и использование различных программ восстановления данных не помогли решению проблемы. Вероятно, причиной неполадок стала некорректная работа хранилища OneDrive в обновлении.

Компания заявила, что начала расследование, до окончания которого октябрьское обновление распространяться не будет. Microsoft просит всех пострадавших связаться со службой поддержки по номеру +1-800-MICROSOFT (в России можно воспользоваться бесплатным номером 8 (800) 200 80 01).

Предыдущее, апрельское обновление операционной системы Windows 10 также сопровождалось сообщениями о многочисленных багах, которые инженеры Microsoft устраняли в течение целого месяца.