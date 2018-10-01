Алишер Усманов рассказал о бизнесе, санкциях и последнем олигархе страны. Главное из его интервью телеканалу «Россия»

Основатель USM Holdings Алишер Усманов, входящий в десятку богатейших бизнесменов России, стал героем передачи «Действующие лица» на телеканале «Россия». В ней он подробно рассказал ведущей Наиле Аскер-Заде о своем бизнесе, отношении к санкциям, жизненных принципах и последнем олигархе страны. «Медуза» пересказывает содержание интервью.

О бизнесе

Я заработал свой первый миллион долларов на продаже полиэтиленовых пакетов. Очень сладкое ощущение. Потом этот миллион мой товарищ проиграл в казино.

Я неоднократно был в шаге от разорения. Одно время в начале 1990-х даже хотел уехать работать осветителем маяка, чтобы меня никто больше не нашел.

У меня еще много активов осталось на Западе, в больших и маленьких странах.

«Коммерсант» — это бизнес, который меня уже не увлекает. Это уже история СМИ, все печатные СМИ должны быть на вторичном потреблении, вперед выходят сайты. Но я уважаю журналистов, которые там работают. Это бренд, который сыграл важную роль в развитии страны, его не надо хоронить.

Об олигархах

Терпеть не могу слово «олигарх». Есть в нем что-то ущербное для мужчины, как «фаворит королевы». Олигарх — это тот, кто взял у власти, не заплатив. Я к таким никогда не относился. У нас остался ровно в этом пустом вагоне, до сих пор в нем катится. Он все потерял, кроме одной компании. И он про себя знает, что он олигарх. Остальные — Абрамович, Дерипаска — это крупные и талантливые бизнесмены. А я бизнесмен поневоле. Я люблю познание мира через финансы, но не люблю скучное рутинное собирание денежных знаков.

О санкциях

Санкции — это не лучшая форма воспитания, особенно для бизнесменов, которые не имеют отношения к политике. Накажите организацию, причем здесь человек?!

В длинную санкции скажутся обратным бумерангом. Не надо обращать на них внимания. Будем жить в тех условиях, какие будут. Мы, узбеки, народ безропотный, но не трусливый.

Об интернете

Я не король интернета. Короли — это Джобс, Гейтс, Цукерберг, Гришин, Дуров. А я купец интернета и его болельщик.

Регулирование интернета — архиважная задача. Я выступаю не за цензуру, а за закон. Интернет — он как ядерное оружие. Он и цифровая экономика, он и клоака человечества, куда сливается весь мусор и грязь. Это надо упорядочивать в рамках ООН.

Я записал видео про Навального, потому что надо было отвечать тем же оружием. Общество перемещается в блогосферу.

О жизни

Давно не хожу в офис. Часто работаю по ноль часов в день.

Я не фаталист, но я не люблю, когда должен зависеть от чего-то или кого-то. Я могу зависеть только от своего президента или своей жены.

В долг никому никогда не даю.

Я в своей жизни даже свободу терял. Чего мне сейчас бояться?

Полную версию программы «Действующие лица» с Алишером Усмановым смотрите на ютьюбе.