Немецкий врач руководил общиной в Чили, где насиловали детей и пытали оппозиционеров. Германия отпустила его на свободу

26 сентября верховный суд немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия отказался взять под стражу Хартмута Хоппа — бывшего врача созданной в Чили немецкой общины. Он сбежал в Германию после того, как чилийский суд приговорил его к пяти годам тюрьмы за пособничество в сексуальном насилии над детьми.

В 1961 году Пауль Шефер основал в Чили немецкую религиозно-аграрную общину Дигнидад. Бывший военный медик вермахта, Шефер в начале 1960-х сбежал из Германии в Латинскую Америку после обвинений в растлении малолетних. Дигнидад официально считалась благотворительным поселением, а фактически представляла собой закрытую полувоенную зону, обитатели которой не имели паспортов и денег.

В 1990-х власти Чили начали расследование сообщений о том, что в Дигнидад насиловали детей; кроме того, выяснилось, что на территории колонии пытали и убивали противников режима . Расследование закончилось арестами нескольких руководителей Дигнидад. Шефера в 2006 году приговорили к 20 годам тюрьмы за то, что он изнасиловал 25 детей и способствовал пыткам и убийствам. В 2010 году, когда ему было 88 лет, Шефер умер в тюрьме, вину он так и не признал. Основанная им община существует до сих пор — сейчас это открытое аграрное поселение «Вилла Бавьера».

Хопп считается одним из ближайших соратников Шефера. В 2011 году суд в Чили приговорил его к пятилетнему тюремному сроку за пособничество и соучастие по 16 эпизодам сексуального насилия над детьми в колонии Дигнидад. Хопп отрицал свою вину — и сумел сбежать в Германию до вступления приговора в законную силу. Поскольку у мужчины есть немецкое гражданство, экстрадировать его нельзя; чилийские власти стали добиваться того, чтобы Хопп отбыл назначенный ему пятилетний тюремный срок в Германии.

Пауль Шефер AP Archive

В 2016 году прокуратура немецкого города Крефельд, где поселился Хопп, ходатайствовала перед судом о заключении его под стражу. В августе 2017-го суд Крефельда (административный округ Дюссельдорф) удовлетворил запрос прокуратуры. Адвокаты Хоппа подали апелляцию в вышестоящий суд.

26 сентября 2018 года Верховный суд земли Северный Рейн — Вестфалия отменил решение о заключении Хоппа под стражу, не найдя достаточно доказательств того, что он помогал Шеферу в его преступлениях. Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Адвокат Хоппа Хельфрид Рубичек выразил надежду, что вердикт «вернет достоинство» его подзащитному. По словам адвоката, в Крефельде Хопп был изгоем; возле его дома устраивали акции протеста, а сам он подвергался оскорблениям.

Вильфрид Хемпель, один из пострадавших в колонии Дигнидад, заявил, что Верховный суд земли Северный Рейн — Вестфалия не принял во внимание около 24 тысяч страниц судебных материалов, предоставленных властями Чили, а также не допросил жертв сексуального насилия в колонии. Хемпель назвал вердикт суда «большой ошибкой». «Это приглашение для всех педофилов в мире искать убежище в Германии», — сказал он.

Решение суда также раскритиковали несколько депутатов бундестага. Представитель парламентской фракции ХДС/ХСС Михаэль Бранд заявил, что оно вызывает «непонимание». Член фракции «Левых» Ян Корте назвал его «пощечиной» пострадавшим в колонии Дигнидад. Депутат от Партии зеленых Ренате Кюнаст также выразила мнение, что вердикт принесет «большую боль и страдание» людям, которые подвергались «сексуальному насилию, пыткам… и ежедневному угнетению в колонии».