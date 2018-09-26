Дональд Трамп выступил на ежегодной сессии Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он подвел итоги первых полутора лет пребывания на посту президента США (которые оценил очень высоко) и обозначил свои внешнеполитические приоритеты. В зале присутствовали многие мировые лидеры; услышав некоторые слова Трампа, они смеялись. «Медуза» выбрала главное из выступления президента США.

Меньше чем за два года моя администрация сделала больше, чем почти любая другая в истории нашей страны. Да-да, именно так. (Продолжительный смех в зале.) Не ожидал такой реакции, но окей. (Смех и аплодисменты в зале.)

Что такое хорошо

Патриотизм. Америкой должны управлять американцы.

Протекционизм. Здесь, в западном полушарии, мы стремимся защитить нашу независимость от экспансии иностранных держав. мы боремся с таким вмешательством в наши собственные дела. Недавно Соединенные Штаты усилили контроль над иностранными инвестициями на предмет возможной угрозы национальной безопасности — и мы приветствуем сотрудничество в этой сфере с другими странами. Вы должны сделать то же самое для вашей защиты!

Энергетический суверенитет. Мы в Америке очень верим в энергетическую безопасность для себя и своих союзников. Мы стали крупнейшим производителем энергии на Земле. Соединенные Штаты готовы к тому, чтобы экспортировать свои богатейшие и доступные запасы нефти, угля и природного газа.

Что такое плохо

Глобализм. Ответственные нации по всему миру должны противостоять угрозе суверенитета, исходящей от глобального правительства, а также всем остальным формам доминирования и принуждения.

Нелегальная иммиграция. Мы признаем право каждой страны на то, чтобы вести собственную иммиграционную политику в соответствии со своими национальными интересами и просим другие страны уважать наше право делать то же самое — чем мы и занимаемся. Иммиграцию не должны регулировать международные структуры, не несущие ответственности перед нашими гражданами.

Речь Трампа на Генассамблее ООН встретили смехом Meduza

Хорошие парни

Северная Корея. Хочу поблагодарить председателя Ким Чен Ына за смелость предпринять шаги в направлении денуклеаризации Корейского полуострова, хотя еще очень многое предстоит сделать. Санкции останутся в силе, пока Корея не будет освобождена от ядерного оружия.

Израиль. Отметил семидесятилетие процветающей демократии на Святой Земле.

Польша. Великий народ твердо стоит за свою независимость, безопасность и суверенитет (и предлагает назвать американскую военную базу именем Трампа)

Иордания. Доказывает, что лучшая политика в отношении беженцев — держать их поближе к дому, чтобы они как можно скорее могли вернуться и участвовать в процессе восстановления у себя на родине.

Страны ОПЕК (Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские эмираты). Потратили миллиарды долларов на помощь народам Йемена и Сирии и предпринимают множество усилий, чтобы покончить с ужасными гражданскими войнами там.

Плохие парни

Страны ОПЕК (Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские эмираты). Надувают весь мир, искусственно взвинчивая цены на нефть, пока Америка бесплатно защищает их.

Иран. Сеет хаос, смерть и разрушение. Мы не можем позволить главному спонсору терроризма в мире иметь самое опасное оружие. Мы не можем позволить режиму, которые распевает «Смерть Америке» и угрожает Израилю уничтожением, иметь возможность нанести ядерный удар по любому городу мира. Мы просим все страны мира изолировать иранский режим, пока его агрессия продолжается. И мы просим все страны поддержать иранский народ в его борьбе за другую судьбу.

Венесуэла. Мы стали свидетелями человеческой трагедии и бегства 2 миллионов человек по вине социалистического режима Мадуро и его кубинских спонсоров. Еще недавно это была одна из богатейших стран мира, но везде, где к власти приходят социалисты или коммунисты, они несут с собой страдания, коррупцию и разрушение (представители Венесуэлы улыбаются).

Германия. Если Берлин немедленно не изменит свой курс, то окажется в полной зависимости от российского газа (представитель Германии смеется, качает головой и вздыхает)

Дайте людям сделать их страны великими снова! (Смех в зале.)