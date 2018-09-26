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«Не ожидал такой реакции, но окей». Что сказал Трамп в ООН — и как на это реагировали в зале (например, смеялись)
Richard Drew / AP / Scanpix / LETA
Дональд Трамп выступил на ежегодной сессии Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он подвел итоги первых полутора лет пребывания на посту президента США (которые оценил очень высоко) и обозначил свои внешнеполитические приоритеты. В зале присутствовали многие мировые лидеры; услышав некоторые слова Трампа, они смеялись. «Медуза» выбрала главное из выступления президента США.
Меньше чем за два года моя администрация сделала больше, чем почти любая другая в истории нашей страны. Да-да, именно так. (Продолжительный смех в зале.) Не ожидал такой реакции, но окей. (Смех и аплодисменты в зале.)
Что такое хорошо
- Патриотизм. Америкой должны управлять американцы.
- Протекционизм. Здесь, в западном полушарии, мы стремимся защитить нашу независимость от экспансии иностранных держав. Со времен президента Монро мы боремся с таким вмешательством в наши собственные дела. Недавно Соединенные Штаты усилили контроль над иностранными инвестициями на предмет возможной угрозы национальной безопасности — и мы приветствуем сотрудничество в этой сфере с другими странами. Вы должны сделать то же самое для вашей защиты!
- Энергетический суверенитет. Мы в Америке очень верим в энергетическую безопасность для себя и своих союзников. Мы стали крупнейшим производителем энергии на Земле. Соединенные Штаты готовы к тому, чтобы экспортировать свои богатейшие и доступные запасы нефти, угля и природного газа.
Что такое плохо
- Глобализм. Ответственные нации по всему миру должны противостоять угрозе суверенитета, исходящей от глобального правительства, а также всем остальным формам доминирования и принуждения.
- Нелегальная иммиграция. Мы признаем право каждой страны на то, чтобы вести собственную иммиграционную политику в соответствии со своими национальными интересами и просим другие страны уважать наше право делать то же самое — чем мы и занимаемся. Иммиграцию не должны регулировать международные структуры, не несущие ответственности перед нашими гражданами.
Хорошие парни
- Северная Корея. Хочу поблагодарить председателя Ким Чен Ына за смелость предпринять шаги в направлении денуклеаризации Корейского полуострова, хотя еще очень многое предстоит сделать. Санкции останутся в силе, пока Корея не будет освобождена от ядерного оружия.
- Израиль. Отметил семидесятилетие процветающей демократии на Святой Земле.
- Польша. Великий народ твердо стоит за свою независимость, безопасность и суверенитет (и предлагает назвать американскую военную базу именем Трампа)
- Иордания. Доказывает, что лучшая политика в отношении беженцев — держать их поближе к дому, чтобы они как можно скорее могли вернуться и участвовать в процессе восстановления у себя на родине.
- Страны ОПЕК (Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские эмираты). Потратили миллиарды долларов на помощь народам Йемена и Сирии и предпринимают множество усилий, чтобы покончить с ужасными гражданскими войнами там.
Плохие парни
- Страны ОПЕК (Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские эмираты). Надувают весь мир, искусственно взвинчивая цены на нефть, пока Америка бесплатно защищает их.
- Иран. Сеет хаос, смерть и разрушение. Мы не можем позволить главному спонсору терроризма в мире иметь самое опасное оружие. Мы не можем позволить режиму, которые распевает «Смерть Америке» и угрожает Израилю уничтожением, иметь возможность нанести ядерный удар по любому городу мира. Мы просим все страны мира изолировать иранский режим, пока его агрессия продолжается. И мы просим все страны поддержать иранский народ в его борьбе за другую судьбу.
- Венесуэла. Мы стали свидетелями человеческой трагедии и бегства 2 миллионов человек по вине социалистического режима Мадуро и его кубинских спонсоров. Еще недавно это была одна из богатейших стран мира, но везде, где к власти приходят социалисты или коммунисты, они несут с собой страдания, коррупцию и разрушение (представители Венесуэлы улыбаются).
- Германия. Если Берлин немедленно не изменит свой курс, то окажется в полной зависимости от российского газа (представитель Германии смеется, качает головой и вздыхает)
Дайте людям сделать их страны великими снова! (Смех в зале.)