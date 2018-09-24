В США арестовали продавца чертежей оружия для 3D-принтера. Его подозревают в связи с несовершеннолетней

Житель США Коди Уилсон, распространявший в интернете чертежи для печати оружия на 3D-принтерах, арестован по обвинению в сексуальной связи с 16-летней девушкой. 23 сентября 30-летнего мужчину поместили в тюрьму округа Харрис в Хьюстоне, Техас. Перед этим Уилсона привезли в США из Тайваня, куда он уехал, когда узнал, что находится под следствием. У этой страны нет договора об экстрадиции с США, однако тайваньские власти отправили подозреваемого на родину после того, как его американский паспорт аннулировали.

Арест Коди Уилсона в Тайване, 23 сентября 2018 года ABC 10 News

В полиции сообщили, что в середине августа Уилсон познакомился с 16-летней жительницей штата Техас на сайте SugarDaddyMeet.com. Мужчина отправил девушке свои обнаженные фотографии, после чего они встретились 15 августа и провели ночь в отеле в Остине. Девушка утверждает, что Уилсон заплатил ей за секс 500 долларов, а после подвез до ресторана. Слова девушки подтверждают видеозаписи, установленные в гостинице, и записи о регистрации в отеле. По обвинению в сексуальной связи с несовершеннолетней Уилсону грозит до 20 лет лишения свободы.

В полиции Остина сообщили, что опросили девушку и 19 сентября получили ордер на арест Уилсона, но тот уже улетел в Тайвань — после того, как узнал о расследовании от друга.

Коди Уилсон — основатель компании Defense Distributed, которая продавала чертежи для печати огнестрельного оружия на 3D-принтерах. В 2012 году Уилсон представил пистолет Liberator — первый работающий образец оружия, напечатанный на 3D-принтере. За это издание Wired включало его в список самых опасных людей мира. Уилсон планировал свободно распространять чертежи оружия в интернете, однако в 2015 году американские власти запретили публиковать их. Уилсон оспорил решение, посчитав, что оно нарушает его право на свободу слова и право на ношение оружия (эти права гарантированы 1-й и 2-й поправками к американской Конституции).

В начале 2018 года администрация президента США Дональда Трампа отменила запрет на публикацию чертежей, после чего прокуроры 19 штатов и округа Колумбия оспорили решение в суде. Они заявили, что публикации Уилсона позволят преступникам легко получить доступ к нелегальному оружию. В августе суд в Сиэтле запретил Уилсону публиковать чертежи в интернете. В итоге американец заявил, что будет продавать чертежи, рассылая их на флеш-накопителях по обычной почте.