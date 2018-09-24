Челябинск завален мусором: его не вывозят уже две недели. Похоже, дело в коррупции

В Челябинске по всему городу лежат кучи мусора. Подрядчики мэрии отказываются его вывозить, потому что новая свалка слишком далеко

Челябинские коммунальные службы на протяжении почти двух недель не могут наладить вывоз мусора из города — об этом сообщают местные и московские СМИ, местные жители делятся в социальных сетях фотографиями переполненных мест сбора мусора во дворах домов. «Город утопает, пардон, в дерьме, а градоначальники только языками хорошо трепят, — написала 24 сентября одна из жительниц города в ВК-сообществе „Наш Челябинск“. — Для чего нам нужна такая администрация, которая не в состоянии решать обычные, рядовые проблемы?» За день до этого люди начали приносить мусор к дверям муниципальной компании «Горэкоцентр», которая занимается утилизацией отходов.

Городская прокуратура потребовала от мэрии принять неотложные меры, глава Челябинска Евгений Тефтелев 24 сентября объявил в городе «режим повышенной опасности» и выделил администрациям городских районов 14 миллионов рублей из резервного фонда на «ликвидацию завалов». Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев лично осмотрел несколько городских помоек.

Проблемы с вывозом мусора в Челябинске начались после закрытия полигона твердых бытовых отходов (ТБО), который действовал в черте города еще с советских времен. Областные власти начали планировать ликвидацию полигона в 2016 году, с 1 июля 2018 года он закрылся частично, 11 сентября — полностью. Закрытие свалки мэр Тефтелев назвал «подарком жителям ко Дню города», губернатор области Борис Дубровский — «историческим событием».

В качестве альтернативной площадки городские и областные власти предложили временный полигон около поселка Полетаево — в 50 километрах от центра Челябинска. Часть организаций, вывозящих мусор, отказалась продолжить работу, заявив, что возросшие затраты на топливо сделали бизнес нерентабельным.

«Когда свалку закрыли, мы в пять часов утра вышли на линии. Везли весь мусор в Полетаево. Мусоровозы проработали 13–14 часов вместо положенных 12, но мы смогли сделать всего два рейса, хотя обычно делали три-четыре. Месячный запас топлива ушел почти за неделю», — рассказал изданию 74.ru директор перевозчика «Экоспецбаза» Владимир Зайцев.

Вывозом мусора в Челябинске занимались 16 подрядных организаций; 19 сентября городская администрация заявляла, что исполнять договоры отказались шесть компаний, 24 сентября — что «порядка десяти».

Ответственный за вывоз мусора чиновник ушел в отставку. Мэр требовал от него чистоты, а родной брат — выгодных условий при утилизации отходов; на него завели два уголовных дела

За вывоз отходов в Челябинске отвечает муниципальное предприятие «Горэкоцентр». 24 сентября его руководитель Игорь Галичин подал в отставку. Его родной брат, Александр Галичин, в 2000-х тоже управлял «Горэкоцентром», а потом несколько лет занимал должность министра экологии Челябинской области. Жена бывшего министра Марина Галичина владеет половиной перевозчика мусора «Экоспецбаза» — это один из крупнейших подрядчиков «Горэкоцентра» (еще 33% принадлежат Сергею Мелехину, которого СМИ называют криминальным авторитетом и партнером бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича — он объявлен в международный розыск по обвинению в коррупции). Сам Александр Галичин до 2009 года владел долей в другом крупном городском перевозчике бытовых отходов — частной компании «Титаник».

24 июля 2018 года главное следственное управление МВД по Челябинской области предъявило Игорю Галичину обвинения в незаконном предпринимательстве, а 30 июля — еще и в использовании должностных полномочий в корыстных целях. Сотрудники полиции утверждают, что предприятие брало с мусороперевозчиков деньги в обход бухгалтерии. Заведенное на него уголовное дело не помешало Галичину еще два месяца возглавлять городское предприятие.

Источники издания Znak.com, близкие к мэрии Челябинска, говорят, что Игорь Галичин ушел, устав находиться «между двух огней»: «С одной стороны брат Александр, который владеет мусорным бизнесом в Челябинске и сейчас отказывается возить отходы из-за закрытия городской свалки. С другой — глава города, который требует исполнения обязательств и чистоты».

О том, что именно брат чиновника Александр Галичин стоит за мусорным коллапсом в Челябинске, говорят источники издания «ФедералПресс» — по их данным, компании-перевозчики, близкие к «Горэкоцентру», не смогут зарабатывать на городской свалке после ее закрытия и требуют поднять коммунальные тарифы на вывоз мусора. Власти против — и надеются, что утилизацию отходов в регионе вскоре будет проще контролировать из-за прихода крупного игрока: конкурс на строительство нового мусорного полигона, сортировку, переработку и захоронение мусора в Челябинске и соседних городах весной 2018 года выиграла подконтрольная «Газпрому» компания «Управление отходами».

24 сентября в Челябинск приехали дополнительные мусоровозы из ближайших городов. Мэр города Евгений Тефтелев сказал, что на вывоз накопившегося мусора уйдет больше десяти дней.