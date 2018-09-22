Заместитель генпрокурора США предложил тайно следить за Трампом. Скорее всего, он пошутил, но теперь ему грозит увольнение

О том, что Род Розенстайн предлагал тайно записывать разговоры с Трампом, сообщила The New York Times

21 сентября газета со ссылкой на несколько информированных источников написала, что заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн призывал тайно записывать разговоры с Дональдом Трампом, чтобы впоследствии с помощью этих записей обвинить президента в служебном несоответствии (25-я поправка к конституции США дает возможность отстранить президента от власти в случае, если вице-президент и большинство глав министерств сочтут его «неспособным исполнять обязанности, налагаемые его должностью»).

По информации газеты, Розенстайн впервые предложил записывать разговоры с Трампом весной 2017 года — после того, как президент уволил главу ФБР Джеймса Коми. Тогда же выяснилось, что Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении одного из своих советников, а также поделился секретными данными с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Род Розенстайн обвинил журналистов в неточности, а их источники — в предвзятости

«Публикация The New York Times содержит неточности и противоречит фактам, — заявил заместитель генпрокурора после выхода статьи. — Заявляю совершенно четко: никаких оснований апеллировать к 25-й поправке я в ходе работы с президентом не вижу». От дальнейших комментариев Розенстайн отказался, добавив лишь, что анонимные источники газеты «явно предвзяты по отношению к Минюсту США» и «преследуют свои собственные интересы».

В публикации The New York Times отмечается, что предложения Розенстайна, вероятно, не были претворены в жизнь, а судить о том, насколько серьезно он был настроен, не представляется возможным. При этом, по данным NYT, сразу несколько высокопоставленных чиновников были в курсе этого предложения, а также план Розенстайна фигурирует в служебных заметках Эндрю Маккейба, который возглавил ФБР после увольнения Джеймса Коми (в марте 2018 года генпрокурор США Джефф Сешнс уволил Маккейба из ФБР, обвинив в разглашении информации журналистам).

В то же время, BBC News со ссылкой источник утверждает, что предложение Розенстайна записывать разговоры с Трампом было сарказмом. Источники The Washington Post утверждают, что Розенстайн в шутку предложил «начать прослушивать президента» в ответ на предложение Маккейба возбудить расследование в отношении Трампа.

Публикация The New York Times может значительно навредить Розенстайну

Род Розенстайн стал одной из ключевых фигур в расследовании о связях окружения Дональда Трампа с Россией. Фактически, после того, как генеральный прокурор Джефф Сешнс в 2017 году самоустранился от участия в «российском расследовании», так как сам входил в команду Трампа перед выборами, Розенстайн стал единственным чиновником в США, обладающим полномочиями прекратить это расследование или уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, который его возглавляет.

Дональд Трамп неоднократно требовал прекращения расследования, а Роберта Мюллера и Рода Розенстайна обвинял в заговоре с целью сместить его с поста. Как отмечают эксперты BBC News, теперь президент может еще сильнее поверить в этот заговор. В этом случае он может уволить Розенстайна и назначить на его место человека, которого сможет убедить повлиять на Роберта Мюллера.

Трамп уже пообещал «избавиться от вони в Минюсте»

Выступая перед своими сторонниками в штате Миссури 21 сентября — спустя несколько часов после выхода публикации The New York Times — президент заявил, что в Минюсте США работает много хороших людей, но есть также и «очень плохие». Он также пообещал «избавиться от непроходящей вони» в ведомстве.